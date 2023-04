Wertingen

22.04.2023

"Frühling im Städtle": Shopping, Sport, Tanz und Musik in Wertingen

Am Samstag, 29. April, wird in Wertingen in den Mai getanzt. Dies hat in der Zusamstadt Tradition, wie unser Archivbild zeigt.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

In der Zusamstadt wird am Samstag, 29. April, der Frühling im Städtle gefeiert und in den Mai getanzt. Es gibt einen Familien-Einkaufstag mit vielen Aktionen.

Showtanz, Shopping, Sport, Tanz und Musik – all das ist beim "Frühling im Städtle“ geboten. Das Fest mitsamt dem "Tanz in den Mai“ startet am Samstag, 29. April, ab 10 Uhr. An diesem Tag kann in der Innenstadt geshoppt werden und es gibt viele Rabattaktionen. Auf und um den Wertinger Marktplatz präsentieren sich die Unternehmen und Vereine aus der Zusamstadt mit einem abwechslungsreichen Programm. Am Abend ab 17 Uhr findet das traditionelle Maifest statt. Die Trachtler sowie die Wertinger Blasmusik sind mit dabei, einige Mädchen und Buben der Kindergärten singen und tanzen. Beim Frühling im Städtle gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Kunst und verschiedenen Vorführungen. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Blaskapelle "Was wois i". Foto: Annemarie Rencken (Archivbild). Aktionen auf dem Marktplatz: Kreidemalen, Probieren oder Kinderschminken? Wer ab 10 Uhr auf dem Marktplatz unterwegs ist, hat die Qual der Wahl. So gibt es ein Bungee-Trampolin, einen Süßwarenstand, Ballontiere, Kinderschminken, eine mobile Bar, eine Probierstation bei Gerblinger, eine Verkostungsaktion in der Marien-Apotheke, Lebensmittel aus der Region (BLW und Hagebaumarkt ), eine Hörtest-Aktion (Hörgeräte Langer), eine Lkw-Aktion zum toten Winkel (Alois Killesperger), ein Ofenbau-Spiel bei Willy Meyer und eine Wurfgeschwindigkeitsmessung des TSV Wertingen sowie ab 12 Uhr ein Kreidemalprojekt zum Mitmachen. Die russische Künstlerin Katya Zarinskaya lebt und arbeitet derzeit in der Zusamstadt. Sie zeigt beim Frühling im Städtle ihre Sicht auf Wertingen in der gesamten Innenstadt. Foto: Birgit Hassan (Archiv) Bühne auf dem Marktplatz: Auf der Showbühne am Marktplatz präsentieren sich Musik und Sport , moderiert von Marion Buk-Kluger. Der große Biergarten-Bereich bietet sich für eine Pause an. Die Begrüßung auf der Bühne startet um 10 Uhr. Anschließend spielt die Band "Music at its best“, ein Ensemble der Wertinger Musikschule. Die Popband "Inside out“ mit Maiara, der Voice Kids Kandidatin, wird ab 10.30 Uhr zu hören sein. Mädchen und Buben des Kindergartens Kunterbunt zeigen ab 11 Uhr einen Frühlingstanz, ehe ab 11.15 Uhr Gruppen der Wertinger Musikschule zu hören sind. Die Rockband "Kesselrock“ aus Bissingen heizt den Gästen ab 12 Uhr ein, ehe um 13 Uhr die Blaskapelle "Was wois i“ auf der Bühne steht. Um 14 Uhr wird die Ausstellung "Im Städtle“ mit Werken von Katya Zarinskaya vor Isa’s Cafe eröffnet. Die Künstlerin Katya Zarinskaya präsentiert ihre Sicht auf Wertingen in der gesamten Innenstadt. Es folgen die Vorführungen von Fitfrequenz um 15 Uhr und des Twin Taekwondo Centers um 16 Uhr.

, moderiert von Marion Buk-Kluger. Der große Biergarten-Bereich bietet sich für eine Pause an. Die Begrüßung auf der Bühne startet um 10 Uhr. Anschließend spielt die Band "Music at its best“, ein Ensemble der Wertinger Musikschule. Die Popband "Inside out“ mit Maiara, der Voice Kids Kandidatin, wird ab 10.30 Uhr zu hören sein. Mädchen und Buben des Kindergartens Kunterbunt zeigen ab 11 Uhr einen Frühlingstanz, ehe ab 11.15 Uhr Gruppen der Wertinger Musikschule zu hören sind. Die Rockband "Kesselrock“ aus heizt den Gästen ab 12 Uhr ein, ehe um 13 Uhr die Blaskapelle "Was wois i“ auf der Bühne steht. Um 14 Uhr wird die Ausstellung "Im Städtle“ mit Werken von Katya Zarinskaya vor Isa’s Cafe eröffnet. Die Künstlerin präsentiert ihre Sicht auf in der gesamten Innenstadt. Es folgen die Vorführungen von Fitfrequenz um 15 Uhr und des Twin Taekwondo Centers um 16 Uhr. Tanz in den Mai: Nach der Ansprache von Bürgermeister Willy Lehmeier um 17 Uhr tanzt die Trachtengruppe "D’Zusamtaler“. Daran schließt sich der Tanz der Mäusegruppe des Kindergartens Sonnenschein um 17.30 Uhr an. Ab 18 Uhr spielt dann die Jazz Taste Bigband. The-Voice-Kids-Kandidatin Maiara aus Wertingen ist einem großen Publikum bekannt. Sie wird ebenfalls am Samstag, 29. April, in Wertingen zu hören sein. Foto: Philipp Nazareth (Archiv) Aktionen des Einzelhandels: Von 10 bis 15 Uhr bieten folgende Geschäfte Rabatte oder Aktionen an: Mode & Jeansshop (Rabatt), Top-Parfümerie (Glücksrad), Blütenwerk (Pflanzaktion), Metzgerei Ottinger (Aktion), Schuhhaus Lorenz (Rabatt), Goldschmiede Hirn (Frühlingsbänder knüpfen), Bauer Optik (Rabatt), Wertinger Weltladen (Handysammelaktion), Optik-Uhren-Kolb (Sehtest), Cottage (Rabatt), Mode-Schneider-Stores (Rabatt), Bioladen Natur Pur (Tapas), EP: Artinger (Frühlingsaktion), Schilderladen (Rabatt), Schuhmachermeister Baldauf (Beratung), Glasatelier Reining-Hopp (Gläsener Garten), Esso Station (Rabatt Autowäsche), ÖMV (Rabatt Autowäsche), Alois Killisperger (Fahrzeug-Check zum Aktionspreis), Getränke Moraw (Aktion).

Ottinger (Aktion), Schuhhaus Lorenz (Rabatt), Goldschmiede Hirn (Frühlingsbänder knüpfen), Bauer Optik (Rabatt), Wertinger Weltladen (Handysammelaktion), Optik-Uhren-Kolb (Sehtest), Cottage (Rabatt), Mode-Schneider-Stores (Rabatt), Bioladen Natur Pur (Tapas), EP: Artinger (Frühlingsaktion), Schilderladen (Rabatt), Schuhmachermeister Baldauf (Beratung), Glasatelier Reining-Hopp (Gläsener Garten), Esso Station (Rabatt Autowäsche), (Rabatt Autowäsche), Alois Killisperger (Fahrzeug-Check zum Aktionspreis), Moraw (Aktion). Verkehr: An diesem Tag ist die Innenstadt für die Durchfahrt gesperrt. Lesen Sie dazu auch Konzert Wassermusik beim Frühling im Städtle - mit Sängerin Maiara

Bildergalerie Der 'Frühling im Städtle' in Wertingen in Bildern

Wertingen Plus Diese Moskauerin malt in Wertingen bewusst die schönen Seiten des Lebens

Themen folgen