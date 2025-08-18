Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Wertingen führt neue Stellplatzsatzung ein: So viel müssen Bauherren zahlen

Wertingen

Wo parken Anwohner in Wertingen künftig ihre Autos?

Bald tritt in Wertingen eine neue Stellplatzsatzung in Kraft. Dann gilt: Möchte ein Bauherr auf einen vorgeschriebenen Stellplatz verzichten, muss er 8000 Euro zahlen.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Die neue Stellplatzsatzung soll dafür sorgen, dass Wertinger Bürgerinnen und Bürger ihre Autos weniger am Straßenrand parken.
    Die neue Stellplatzsatzung soll dafür sorgen, dass Wertinger Bürgerinnen und Bürger ihre Autos weniger am Straßenrand parken. Foto: Britta Pedersen, dpa (Symbolbild)

    Wie vieler Stellplätze bedarf es, wenn in Wertingen neuer Wohnraum oder andere Anlagen entstehen? Mit diesem Thema befassen sich die Verwaltung und der Stadtrat. Weil die bisher geltende Stellplatzpflicht in Bayern in vielen Wohnbauprojekten als Kostentreiber gilt, gibt es ab Oktober eine Neuerung: Die Vorgabe entfällt auf Landesebene, und die Kommunen können diese selbst regeln. So heißt es auf der Internetseite des Bauministeriums. Infolgedessen erlässt auch die Stadt Wertingen eine neue Satzung. Für Bauherrn, die auf einen geforderten Stellplatz verzichten wollen, wird es künftig teurer als bisher.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden