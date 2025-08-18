Wo parken Anwohner in Wertingen künftig ihre Autos?

Wie vieler Stellplätze bedarf es, wenn in Wertingen neuer Wohnraum oder andere Anlagen entstehen? Mit diesem Thema befassen sich die Verwaltung und der Stadtrat. Weil die bisher geltende Stellplatzpflicht in Bayern in vielen Wohnbauprojekten als Kostentreiber gilt, gibt es ab Oktober eine Neuerung: Die Vorgabe entfällt auf Landesebene, und die Kommunen können diese selbst regeln. So heißt es auf der Internetseite des Bauministeriums. Infolgedessen erlässt auch die Stadt Wertingen eine neue Satzung. Für Bauherrn, die auf einen geforderten Stellplatz verzichten wollen, wird es künftig teurer als bisher.

