Fünffachmama mit 27: Für Corinna Bürgle ist jeder Tag Muttertag

Plus Mit fünf Kindern zwischen null und sieben Jahren lebt die Wertingerin ihren persönlichen Traum von der Großfamilie. Wie sie gemeinsam ihren Alltag meistern.

Ganz dick hat der älteste Sohn von Corinna Bürgle den Muttertag im Kalender eingetragen. "Mama Geschenk geben", hat der Siebenjährige da vermerkt. Vermutlich hat er mit seinen Geschwistern und dem Papa in geheimer Mission auch wieder ein Lied für die Mama vorbereitet. Aber ansonsten, sagt Corinna Bürgle, ist der Muttertag für sie jetzt keine große Sache. "Für mich ist jeder Tag Muttertag, weil es mit den Kindern einfach total schön ist. Ich versuche, jeden Tag mit ihnen zu genießen." Schon immer, erzählt die 27-Jährige, habe sie von einer großen Familie geträumt. Zusammen mit ihrem Mann Werner lebt sie ihn nun in Wertingen. Denn vor vier Monaten ist die Kinderschar mit der Geburt ihrer jüngsten Tochter auf fünf gewachsen. Mama einer Großfamilie, das ist ihr Lebenstraum. Manchmal bekommt sie dafür aber auch schiefe Blicke.

Sieben, fünf, drei und zwei Jahre und vier Monate alt sind die Kinder von Corinna Bürgle. Während sie am Telefon von ihrem Alltag erzählt, hört man im Hintergrund das Nesthäkchen brabbeln. Ob die Kleinste auch die Kleinste bleibt, das ist noch nicht abschließend geklärt. "Die Kinder würden sich schon noch Geschwister wünschen. Wahrscheinlich kommt keines mehr. Aber man soll niemals nie sagen." Mit 20 zum ersten Mal Mama, mit 27 Fünffachmama: Der Lebensweg der Wertingerin ist durchaus ungewöhnlich.