Wertingen

vor 34 Min.

Für das Wertinger Seniorenzentrum St. Klara tickt die Uhr

Noch ist reichlich Zeit, aber es braucht besser früher als später einen Plan für die Zukunft. Das Wertinger Seniorenheim St. Klara kann nur noch bis 2036 in seiner jetzigen Form betrieben werden. Also muss gebaut werden – aber was genau?

Plus Noch bis zum Jahr 2036 kann St. Klara in der heutigen Form betrieben werden. Das scheint noch lange hin, doch die Stadt muss eine komplexe Entscheidung mit weitreichenden Folgen treffen.

Von Benjamin Reif

Für das Wertinger Sneiorenzentrum St. Klara tickt die Uhr. In der derzeitigen Form kann das Heim nur noch bis August 2036 betrieben werden. Der Grund: Einige Zimmer erfüllen die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr. Manchmal handelt es sich nur um wenige Quadratzentimeter, die an Platz fehlen. Aber das spielt keine Rolle. Die Stadt muss sich langsam, aber sicher mit der Schaffung neuer Pflegeplätze beschäftigen, um nicht in 14 Jahren eine bitterböse Überraschung zu erleben. Die Zahl der belegbaren Betten ginge demnach von derzeit 74 auf 46 bis 48 zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen