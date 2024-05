Fußballer des TSV Wertingen machen Aufstieg in die Landesliga perfekt

Die Kicker lassen gegen den FC Horgau auf dem Judenberg in Wertingen nichts anbrennen und schaffen Historisches. Auch der TV Gundelfingen feiert – und Glött trauert.

Geschafft: Die Fußballer des TSV Wertingen schreiben Vereinsgeschichte und steigen erstmals in die Landesliga auf. Bei der entscheidenden Partie am Samstag auf dem Judenberg in Wertingen ließen die Mannen des Trainers Daniel Schneider nichts mehr anbrennen und siegten gegen den FC Horgau mit 2:0. Der Jubel bei den Spielern und den euphorisierten Zuschauern und Zuschauerinnen war am Ende grenzenlos.

Bis zu den überschwänglichen Feierlichkeiten war es allerdings ein hartes Stück Arbeit. Der FC Horgau erspielte sich anfangs zwei gute Chancen, und in der zehnten Minute traf die Kicker des TSV Wertingen ein Schock. Kapitän Maximilian Beham verletzte sich schwer und blieb im Mittelkreis liegen. Es dauerte fast ein halbe Stunde, bis der BRK-Rettungsdienst Beham versorgt hatte. Erst danach konnte weitergespielt werden.

In der zweiten Halbzeit wendete sich für den TSV Wertingen das Blatt

In der Folge vergaben die Wertinger einige Möglichkeiten zur Führung fahrig. In der zweiten Halbzeit kamen die TSV-Kicker aber entschlossen aus der Kabine und brachten das Momentum auf ihre Seite. Florian Heiß köpfte in der 50. Minute zur vielumjubelten 1:0-Führung ein. Marcel Gebauer ließ in der 61. Minute das 2:0 folgen. Mit dem Abpfiff um 17.46 Uhr hatten die Wertinger Fußballer den Aufstieg perfekt gemacht, und der Jubel der mehreren Hundert Zuschauer auf dem Judenberg war grenzenlos.

Irina Spizert, der Mutter des Goalgetters David Spizert, fiel wie allen Wertingen-Fans ein Stein vom Herzen. "Mein Puls ist bei 140, das war wirklich nervenaufreibend", sagte Mama Spizert. "Ich bin stolz auf meinen Sohn und alle anderen Jungs." TSV-Vorsitzender Roland Stoll genoss die Stimmung während der Bierduschen und Jubelgesänge. "Das ist eine richtig geile Mannschaft", meinte Stoll. Er gönne den Jungs diesen historischen Aufstieg von ganzem Herzen.

TV Gundelfingen steigt auf, SSV Glött muss Abstieg antreten

Etwas zu feiern gibt es auch in der Gärtnerstadt. Der TV Gundelfingen steht durch einen 3:0-Sieg beim FC Günzburg II vorzeitig als Meister der A-Klasse West 2 fest. Trauer herrscht dagegen bei den "Lilien" auf dem Aschberg. Die Kicker der SSV Glött unterlagen 2:4 gegen Griesbeckerzell, der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Nord ist damit endgültig besiegelt.

