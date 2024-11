Garten-Tipps aus Wertingen: Was ist jetzt zu tun?

Auch, wenn matschiger Boden und kühle Temperaturen nicht unbedingt einladend wirken: Die Gartensaison ist noch nicht zu Ende. So haben Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule eine herbstliche Exkursion in die Gärtnerei Reiter in Wertingen unternommen und von Geschäftsführerin Gabriele Bschorr einiges Wissenswertes rund um Rosen, Lavendel und Co. erfahren – Tipps, die allen Hobbygärtnerinnen und -gärtnern hilfreich sein können.

„Früher pflanzte man immer Lavendel zu Rosen – passt das überhaupt?“, fragte Bschorr etwa. Nachdem sie aus der Runde keine Antwort darauf bekam, erklärte sie, dass das eigentlich nicht so richtig sei, denn „die Rose mag einen gut humosen, nährstoffreichen Boden – im Gegensatz dazu gedeiht Lavendel auf nährstoffarmen Untergrund auch sehr gut.“ Die Expertin ergänzte, die Rose sei „ auch wirklich eine etwas empfindliche Dame, die gut umsorgt sein will, damit sie über Jahrzehnte wächst, blüht und gesund bleibt.“

Blumenzwiebeln setzen, solange es frostfrei ist

Momentan gelte allerdings in vielen Gärten: weniger Rosen, mehr Stauden. Ganz stark nachgefragt werden aktuell immerwährende Gewächse und Blumen, eben Stauden in allen Variationen. Zum Beispiel: Schafgarbe, Sonnenbraut, Sonnenhut (Echinacea), Hauswurz, Gemswurz für sonnige Plätze oder auch Funkien, Farne oder Wolfsmilchgewächse für den Schatten. Stauden wachsen bei idealen Standortbedingungen und guter Pflege über Jahrzehnte am selben Ort – und sind damit sehr pflegeleicht.

Grundsätzlich sei das ganze Jahr über eine immerwährende Blüte im Garten anzustreben. Diese kann im zeitigen Frühjahr mit Schneeglöckchen, Krokussen, Narzissen und Tulpen als Zwischenpflanzung im Staudenbeet erreicht werden. Verschiedene Blumenzwiebel können noch so lange gesetzt werden, wie es frostfrei ist, weiß Fachlehrerin Kerstin Kranzfelder von der Hauswirtschaftsschule.

In der Wertinger Gärtnerei sind verschiedene Staudenarten gefragt

Noch im Oktober riet Gabriele Bschorr davon ab, den Garten komplett abzuräumen und alle Stauden abzuschneiden. Es war noch zu warm, viele Insekten freuten sich über das noch vorhandene Nahrungsangebot und Unterschlupfmöglichkeiten. Weil die Temperaturen inzwischen abgekühlt sind, können diese Arbeiten inzwischen erledigt werden, so Kranzfelder: Was an Pflanzen und Sträuchern zugeschnitten werden kann oder muss, sollte jetzt auch „ausgeräumt“ werden. (AZ)