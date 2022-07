Gefühlvolle Beratung für Ukrainerinnen

Plus Im Wertinger Mehrgenerationenhaus soll Frauen die Ankunft erleichtert werden. Rund 20 nehmen das Angebot wahr.

Dass es sich nicht um ein alltägliches Treffen handelte, merkten die Helferinnen und Übersetzerinnen bei einer für sie eigentlich alltäglichen Szene. Die ukrainischen Frauen, die in das Wertinger Mehrgenerationenhaus gekommen waren, zuckten plötzlich zusammen und blickten gen Himmel, als ein Düsenjet über die Zusamstadt hinwegflog. „Das hat uns vor Augen geführt, was diese Frauen hinter sich haben“, sagt Gabriele Willer vom Dillinger Jobcenter.