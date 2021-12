Wertingen

vor 60 Min.

Gemeinsam für mehr Tierwohl in der Region

Plus Die Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben ruft in Wertingen zum Zusammenhalt auf. Die Bauern brauchen die Hilfe der Abnehmer.

Von Brigitte Bunk

Seit die Afrikanische Schweinepest und Corona in Deutschland angekommen sind, ist der Verzehr von Schweinefleisch zurückgegangen, erklärt Stephan Neher. Um die Situation der Ferkelzüchter, der Schweinemäster und der Landwirte an sich zu verbessern, steht für den Vorstandsvorsitzenden der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben (EG) bei der Mitgliederversammlung im Landgasthof Stark in Gottmannshofen fest, dass eine Standortbestimmung nötig ist. Und vor allem: „Wir müssen mit einer Stimme sprechen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen