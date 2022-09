Gemeinsam haben sie in Wertingen einen Betrieb aufgebaut

Plus Das Ehepaar Demmler feiert diamantene Hochzeit und berichtet davon, warum die beiden beim G7-Gipfel in München dabei waren.

Am 22. September 1962 gaben sich Anneliese und Johann Demmler das Jawort. 60 Jahre später sind sie noch immer glücklich verheiratet und erzählen von den schönsten Erinnerungen der vergangenen Jahre.