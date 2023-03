Wertingen

vor 51 Min.

In Wertingen gibt es eine Ausstellung von Gerlinde Zantis und Michael Dohle

Im ehemaligen Amtsgericht in Wertingen ist die städtische Galerie untergebracht, in der nun eine neue Ausstellung gezeigt wird.

Plus In der städtischen Galerie gibte es Werke von Gerlinde Zantis und Michael Dohle. Dabei geht es um Licht und Schatten. Gezeigt werden Pastelle und Fotografien.

Von Verena Hafner Artikel anhören Shape

Kunstinteressierte dürfen sich ab Sonntag, 19. März, in der Städtischen Galerie in Wertingen auf eine vielfältige Ausstellung mit dem Titel „Im Schatten – À L´Ombre“ freuen. Gezeigt werden Werke der Zeichnerin Gerlinde Zantis und des Fotografen Michael Dohle. Beide arbeiten schon lange zusammen. Zantis, die in Aachen und Friedrichshafen lebt und arbeitet, hat bereits 2013 in Wertingen ausgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen