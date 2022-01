Wertingen

07:31 Uhr

Es gibt Geschenke für die Rieblinger Christkind-Zwillinge

Plus Die Nummern 99 und 100 der beliebten Baby-Box-Aktion gehen an die Familie. Die Geburt verlief dramatisch - denn eigentlich hätten die Zwillinge an einem anderen kuriosen Datum auf die Welt kommen.

Seit einem Jahr werden Neugeborene und deren Eltern in Wertingen mit den „Baby-Boxen“ beschenkt. Diese Aktion fand zum Jahresende 2021 einen schönen Höhepunkt. Die Baby-Boxen 99 und 100 durften an die Buben Leon und Kilian verschenkt werden. Die zwei sind eineiige Zwillinge und kamen am Heiligen Abend zur Welt.

