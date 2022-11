Wertingen

18:00 Uhr

Gestrandet, doch nicht allein gelassen: Eine ukrainische Familie berichtet

Plus Aus Charkiw im Osten der Ukraine mussten Olena Mamai sowie ihre Kinder Danilo und Julia fliehen. Die sieben Monate im Zusamtal wurden ihnen durch intensive Hilfe erleichtert.

Von Benjamin Reif

Sie will nicht so viel reden, sagt Olena Mamai. Sonst wird sie weinen müssen, und das will sie nicht. Sie sitzt, gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn und ihrer 25-jährigen Tochter Julia, am Esstisch von Otto und Gabriele Killensberger in Gottmannshofen. Es ist ein wunderschöner Tag Ende Oktober, kurz bevor sie wieder nach Charkiw in der Ukraine aufbrechen werden. Ihre Heimatstadt, aus der sie sieben Monate zuvor geflohen sind. Weil der Krieg in ihr Land gekommen ist.

