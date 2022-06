Wertingen

Gewalt, Leid und Hoffnung: Der Krieg hat Wertingen oft heimgesucht

Auch die barocke Westfassade der Wertinger Stadtpfarrkirche (hier auf einer Postkarte aus den 1950er Jahren) ist eine Folge des Dreißigjähriges Kriegs. Die Kirche brannte 1646 fast völlig ab, das Langhaus daraufhin in barocker Form neu errichtet.

Plus Die Bewohnerinnen und Bewohner der Zusamstadt mussten im Lauf der Geschichte viel durchmachen. Mehrmals wurde Wertingen zerstört - und wieder aufgebaut.

Von Johannes Mordstein

Eigentlich könnte man meinen, dass Wertingen in seiner Geschichte von Kriegen verschont geblieben ist. Die Kleinstadt hat keine strategische Bedeutung, liegt nicht an einem Verkehrsknotenpunkt und war nie ein bedeutender Gewerbe- und Industriestandort. Die Rückschau in die Wertinger Geschichte zeigt leider das Gegenteil: Immer wieder wurde die Zusamstadt belagert, geplündert und zerstört. Unzählige Einwohner kamen gewaltsam ums Leben.

