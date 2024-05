Wertingen

vor 32 Min.

Glanzvolle Stunden im Wertinger Montessori-Campus

Beim Festakt am Montessori-Campus Wertingen: (von links) Peter Franz, erster Lehrer in Lauingen, Erika Biberacher und Ingeborg Hohhagen, ehemalige Schulleiterinnen, Beate Lahner-Ptach und Heike Kahler (FOS), aktuelle Schulleiterinnen und Ursula Kahl, von 2003 bis 2007 Schulleiterin. Sie wurden nicht nur mit Worten geehrt, sondern auch mit stilvollen Rosen.

Plus Die Schulfamilie feiert mit vielen Gästen „80 Jahre Montessori Wertingen“. Der Campus mit Schulen und Kinderhaus ist laut Landrat "ein Juwel im Bildungslandkreis Dillingen".

Von Helmut Sauter

Schon im Aufgang zum Montessori-Campus in der Zusmarshauser Straße in Wertingen ist die Festfreude sicht- und spürbar. Sitzbänke und Tische rund um Feuerschalen, Foodtruck und Getränkebar auf dem Weg zum Werkhaus im Garten lassen den Schluss zu, dass der Festakt „80 Jahre Montessori Wertingen“ und die anschließende Feier im Freien trotz „Eisheiligenwetters“ als weiterer Meilenstein in die Geschichte des Montessori-Campus eingehen werden.

Der zweistündige Festakt beginnt mit dem Welthit „Only you“, schwungvoll interpretiert von den Monte-Singers, einem gemischten Chor aus ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Freunden des Campus. Geschäftsführerin Sonja Spiegler gelingt es mit kurzweiligen Anekdoten den weiten Bogen von der Geburtsstunde der Montessori-Schule in der Küche der Familie Neidlinger in Waldkirch bis zum heutigen Campus mit Kinderhaus, Schule und Fachoberschule in Wertingen zu spannen. Mit Augenzwinkern rechnet sie vor, wie sich die Jubiläumszahl 80 zusammensetzt: 34 Jahre Schule, davon anfangs vier Jahre in Lauingen, 30 Jahre Kinderhaus und 16 Jahre Fachoberschule ergeben addiert mit dem goldenen Perlenmaterial nach Montessori die Zahl 80 – wahrlich ein Grund zum Feiern!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen