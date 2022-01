Gleich 46 „Rekord-Kühe“ stehen im Kreis Dillingen

46 Kühe im Kreis Dillingen haben eine Lebensleistung von mehr als 100.000 Kilo. Die Fleckviehzüchter in Wertingen ziehen Bilanz.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen fand die Mitgliederversammlung des Fleckviehzuchtverbandes Wertingen landkreisübergreifend als Onlinekonferenz statt. Verbandsvorsitzender Georg Kraus ging auf die schwierigen Witterungsbedingungen des vergangenen Jahres ein. Auch bei gestiegenen Erlösen für Milch und Rindfleisch sei die wirtschaftliche Situation massiv von den explodierenden Preisen für Betriebsmittel beeinträchtigt. Trotz Corona-Einschränkungen sei die Vermarktung insgesamt gut gelaufen.

Die Kühe geben im Durchschnitt 8550 Liter Milch

Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann legte im Jahresbericht Zahlen und Tendenzen zur Leistungsentwicklung und Zuchtarbeit vor. Der Herdbuchkuhbestand war mit etwa 52.000 Kühen in 850 Betrieben etwas rückläufig. In der Betriebsstruktur seien leichte Zuwächse in der Herdengröße feststellbar. Im Landkreis Dillingen sei 2021 bei den 133 Fleckvieh-Herdbuchbetrieben (minus 2) mit 9.146 Kühen (minus 189) ein stabiles Leistungsniveau von 8550 kg/Kuh und Jahr erreicht worden; dies bei guten Fruchtbarkeits- und Gesundheitsmerkmalen und deutlicher Zunahme der Lebensleistung. Der Landkreis halte schon seit einigen Jahren die führende Position innerhalb des Verbandes. Wiedenmann sieht die Gründe hierfür in einer Kombination von züchterischer Weiterentwicklung mit guter Tierhaltung und Tierpflege in den Betrieben. Sensationell sei: 46 Kühe im Zuchtgebiet haben die magische Grenze von 100.000 kg Lebensleistung überschritten. Zehn davon stehen im Landkreis Dillingen – in den Zuchtbetrieben Hermanns, Reistingen; Eberle, Mörslingen; Steinle, Buggenhofen; Wiedemann, Lauingen; Jall, Deisenhofen; Wiedemann, Heudorf; Käßmeyer, Glött; Häusler, Finningen und Schäble, Buttenwiesen.

Johann Schwarz informiert über die Vermarktung. „In Corona-Zeiten konnten die Auktionen nur unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen abgehalten werden. Mit Kaufaufträgen haben wir trotz Begrenzung der Personenzahl die Absatzlage gesichert“, erläuterte Schwarz. Die Auktionsbeschickung mit Bullen war laut Pressemitteilung erneut auf hohem Niveau, bei den Jungkühen animierte Schwarz zu einer Auftriebssteigerung. Im Stallverkauf von Kühen zeigte sich – sicher auch bedingt durch Corona – eine Steigerung. Auch aktuell bestehe eine gute Nachfrage nach Zuchtvieh, die es zu bedienen gelte.

Der Export von Kalbinnen und Jungrindern ist auf dem Vorjahresniveau

Der Zuchtviehexport von Kalbinnen und Jungrindern sei auf Vorjahresniveau, berichtete Freddy Sandmeier. Bei den Nutzkälbern konnten die Verkaufszahlen um etwa 1000 Tiere gesteigert werden. Der Wechsel auf den Montag als Vermarktungstag habe deutliche Vorteile für die Beschicker gebracht. Der Bedarf an den Kälbern sei regelmäßig nicht gedeckt, es bestehe also noch erhebliches Potenzial, das durch verstärkte Belieferung genutzt werden müsse. Sandmeier dazu: „Wir brauchen dringend mehr Kälber am Markt, um unsere Kunden zu bedienen.“

Schließlich wurden die „Fleckvieh-Profis“ vorgestellt. Alljährlich werden die besten Züchter nach einem Punkteindex mit Einbezug von Milchmenge, Milchinhaltsstoffen, Lebensleistung, Fruchtbarkeit und Gesundheit proklamiert. Im Landkreis Dillingen erhielten die Auszeichnung „Fleckvieh-Profi“ (Nennung in der Reihenfolge des Rankings) laut Pressemitteilung folgende Zuchtbetriebe:

Werner Häusler, Finningen; Konrad Steinle, Buggenhofen; Käßmeyer GbR, Glött; Johann Seitz-Götz GbR, Schwennenbach; Reinhard Seiler, Reatshofen; Gebhard Geyer, Altenbaindt; Helmut Redel, Pfaffenhofen; Otto Kanefzky, Roggden, Hermanns Agrar GbR, Reistingen; Böck GbR, Aislingen; Sporer GbR, Laugna; Horst Weber, Zöschingen; Matthias Wagner, Heudorf;Josef Deisenhofer, Zusamaltheim; Thomas Jaworski, Mörslingen. (pm)