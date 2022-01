Gleich zwei Konzerte an einem Tag gemeistert

Die Musikschule Wertingen präsentiert Kammermusik und Evergreens. Einen Termin gibt es zum Vormerken.

Die Musikschule eröffnete ihren Konzertreigen mit dem Neujahrskonzert, bei dem Ensembles und Solisten aus den Reihen der Musikschüler zu hören waren. Die jungen Künstler und Künstlerinnen freuten sich, nach vielen Monaten ohne Auftrittsmöglichkeiten, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen.

Nur 35 Gäste waren im Festsaal in Wertingen zugelassen

Unter Einhaltung aller Maßnahmen der aktuellen Infektionsschutzverordnung konnte die Musikschule nicht nur ein, sondern gleich zwei Neujahrskonzerte veranstalten. Nachdem nur 35 Gäste im Festsaal zugelassen waren, präsentierten die Musikerinnen und Musiker ihr Programm sowohl um 15, als auch um 17 Uhr. Unter dem Motto „Besser so als gar nicht“ fanden sich die Zuhörer auch mit dem Tragen der Maske während der Veranstaltung ab, nur um einmal wieder Livemusik erleben zu dürfen.

Dass Kammermusik an der Musikschule großgeschrieben wird, konnte man hören und erleben. Schon die neunjährigen Flötistinnen des Querflötentrios, Lina Rieß, Larissa Burkard und Sarah Steger aus der Klasse von Eva Kellermann traten couragiert auf und spielten genauso wie die anderen Ensembles Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Nachdem alle bisherigen Wettbewerbe abgesagt wurden, haben die Schülerinnen und Schüler den Landeswettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbands am 12. März in Marktoberdorf als Ziel vor Augen.

Das Saxofonquintett gestaltet ein Programm aus Spirituals, Dixieland, Fusion Jazz und Swing

Das Saxofonquintett mit Chiara Bunk, Lucia Reiter, Sarah Wiedmann und Martin Stempfle aus der Klasse von Manfred-Andreas Lipp gestaltete mit dessen Unterstützung am Sopransaxophon ein Programm aus Spirituals, Dixieland, Fusion Jazz und Swing. Sophia Tschan zeigte sich nicht nur als einfühlsame Klavierbegleiterin ihrer Schwester Isabell Tschan bei der „Romanze“ von Carl Baermann, sondern auch als Klarinettistin. Im Klarinettentrio waren die beiden Schwestern zusammen mit Victoria Ertl mit Werken von Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. Auch das Klarinettentrio mit Clara Scherer, Lilly Anwander und Marlene Heigl aus der Klasse von Heike Mayr-Hof erntete für das „Allegretto“ von J. B. Vanhall und zwei populären Musikstücken aus der Feder von Andre Waignein Applaus vom Publikum.

Zwischen die vielen Holzbläser reihte sich das Blechbläserquartett „2 & 2“ unter der Leitung von Markus Meyr-Lischka ein. Mit Evergreens wie „Amazing Grace“, „What a wonderful world“ und „Don´t worry, be happy“ überzeugten Tabea Fitz und Max Wagner an der Trompete und Luisa Gut und Benedikt Geh an der Posaune.

Lesen Sie dazu auch

Das Percussiontrio mit Jonathan Carter, Paul Steinhagen und Stefan Gebauer zeigte in seinen drei Vortragsstücken einen großen Teil der Bandbreite des Schlagzeuginstrumentariums. Mit Marimbaphon, Set, drei Snaredrums und Percussion ließen die drei Schlagzeuger keinen Zweifel, dass sie auch für den Wettbewerb gut vorbereitet sind.

Für die Musikerinnen und Musiker gibt es Schokolade

Die Harfenistin Sophia Graf bereicherte die Konzerte mit einer gefühlvollen Interpretation des Musikstücks „Nuvole Bianche“ des zeitgenössischen Komponisten Ludovico Einaudi. Auch die Fagottistin Anna-Maria Hof trat solistisch auf und trug eine melodische Studie des romantischen Komponisten und Fagottisten Eugéne Jancourt vor.

Am Schluss des Konzerts wurden die Musikerinnen und Musiker mit Schokolade belohnt und das Publikum unter dem Motto „Nach dem Konzert ist vor dem Konzert“ mit dem Hinweis auf das nächste Konzert mit dem Titel „Salonmusik“ am 13. Februar auf ein Glas Sekt eingeladen und gut gelaunt in den Sonntagabend verabschiedet. (pm)