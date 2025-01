Vom Dorf in die Stadt: Regens Wagner Glött hat jetzt einen Standort in Wertingen

Helles Holz, bodentiefe Fenster, Balkone und ein Hauch von Neu: Das Wohnheim und die Förderstätte für Menschen mit Behinderung in der Bauerngasse in Wertingen sind seit September in Betrieb. Dahinter steht das Regens-Wagner-Zentrum in Glött, das mit den Neubauten in Wertingen einen ausgelagerten Standort eingerichtet hat. Und das den Klientinnen und Klienten, die zu einem Großteil im Rollstuhl sitzen, hier ganz neue Möglichkeiten bieten kann.

