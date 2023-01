Wertingen

12:00 Uhr

GP Joule und Lusini: Das tut sich bei Zusamtaler Firmen

Plus GP Joule geht eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen ein, und Lusini will den Gesundheitszustand seiner Mitarbeitenden wissen.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Es tut sich so einiges in der Wertinger Wirtschaftswelt. Hier zwei Beispiele, was bei den Firmen im Zusamtal in der jüngeren Vergangenheit los war:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen