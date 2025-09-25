Große Katastrophenschutzübung in Wertingen: Helfer üben für den Ernstfall

Am Beispiel eines Großschadensereignisses werden die Hilfsorganisationen im Landkreis Dillingen am Samstag, 27. September, den Einsatz im Ernstfall proben. An der Übung werden rund 250 Einsatzkräfte beteiligt sein. Das Landratsamt weist daraufhin, dass es wegen der Übung in Wertingen „vereinzelt zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen“ kommen könnte.

Übungen dieser Größe werden nur alle sechs Jahre durchgeführt

Das Landratsamt hat auch die Federführung bei der Übung inne. Zudem sind verschiedene Hilfsorganisationen mit dabei. Das simulierte „Schadensobjekt“ liegt im Bereich der Stadt Wertingen, teilt das Landratsamt mit. So könnte es an manchen Stellen zur Beeinträchtigung des Straßenverkehrs kommen. „Ziel der Übung ist, insbesondere das Zusammenwirken der Hilfsorganisationen sowie die Führungsorganisation bei der Bewältigung von größeren Schadensereignissen zu optimieren, um für den Ernstfall bestmöglich gewappnet zu sein“, betont Landrat Markus Müller. Übungen dieser Größenordnung werden nach den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration in der Regel alle sechs Jahre durchgeführt. (AZ)