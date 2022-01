Wertingen

18:09 Uhr

Große Wohnbauprojekte entstehen in Wertingen

In Wertingen braucht es Wohnungen, der Bedarf ist hoch. Die Lage der Zusamstadt insbesondere mit ihrer Nähe zu Augsburg macht Wohnungen hier sehr gefragt. Doch je größer die Bauprojekte, desto eher lösen sie in der Nachbarschaft Unmut aus.

Plus Die Nachverdichtung wird in der Zusamstadt von allen Seiten gefordert. Doch größere Anlagen sind gerade in den dörflichen Gebieten nicht von allen gern gesehen, wie ein Beispiel aus Rieblingen beweist.

Von Benjamin Reif

In Wertingen herrscht ein Luxusproblem: Es wollen so viele Menschen in die Zusamstadt ziehen – oder bereits hier lebende Leute umziehen – dass es derzeit einfach nicht genug Wohnraum gibt. Die Zusamstadt ist, ähnlich wie der Markt Meitingen, unter anderem wegen seiner guten Anbindung nach Augsburg ein gefragtes Pflaster. Doch Wohngebiete zu erschließen, ist in Wertingen in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden. Das beweist die langwierige Erschließung des Wohngebietes Marienfeld West 2.

Themen folgen