Großer Spaß beim Backen mit dem Städtepartnerschaftsverein

Großen Spaß hat der Städtepartnerschaftsverein Wertingen – Fère-en-Tardenois 25 Kindern in der Anton-Rauch-Realschule geboten. Im Rahmen des Kinderferienprogramms wurden französische Spezialitäten gebacken. Angeleitet wurden die Gruppen von Vereinsmitglied und Lehrerin Ulrike Anwald-Deisenhofer, die auch dafür sorgte, dass alle Zutaten für Quiche Lorraine, Quiche mit Tomaten, Crèpes und Mousse au Chocolat vorhanden waren. Mit Begeisterung rührten und kneteten Jungen wie Mädchen eifrig. Auch das Abspülen und Aufräumen bereitete keine Mühe. Nachdem der Tisch schön gedeckt wurde, aßen alle gemeinsam und nahmen auch Kostproben und ein Rezeptheft mit nach Hause.

