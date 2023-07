Grüne: Wertingen kann ein Vorbild sein

Die Grünen wollen in Wertingen Klimaschutz und Verkehrsberuhigung voranbringen. Insgesamt sieht Fraktionsvorsitzender Peter Hurler hier die Stadt schon auf einem guten Weg.

Zwei herausfordernde Arbeitskreise bringen derzeit im Auftrag des Stadtrates Wertingen den Klimaschutz und die Verkehrsberuhigung voran. Mitglieder des Stadtrates sowie Interessenvertreter und Bürgerinnen und Bürger erarbeiten unter Regie der Verwaltung die Ziele für ein Klimaschutzkonzept und eine innerstädtische Verkehrsberuhigung, die dem Stadtrat als Entscheidungsgrundlage dienen sollen. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die beide Themen vor zwei Jahren im Stadtrat mittels Initiativ-Anträgen angestoßen habe, äußert sich laut Pressemitteilung positiv: “Wir sind auf einem guten Weg”, sagt Peter Hurler. “Wenn der Stadtrat nun die Ziele der Arbeitskreise aufnimmt und deren Finanzierung gewährleistet ist, dann wäre das ein großer Fortschritt für Wertingen und das Ziel der Klimaneutralität.”

Das Auto soll nicht mehr automatisch Vorfahrt haben

Beim Thema Verkehr sieht sich der Fraktionsvorsitzende bestätigt durch die derzeitige Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes, mit der die Bundesregierung die Verkehrswende beschleunigen will. Diese Reform schaffe ein Fundament für bessere Mobilität und lebenswerte Kommunen, so Hurler. Bisher sei auch auf dem Land für viele Menschen das Auto ein Statussymbol gewesen - je mehr PS und somit schneller, umso besser. „Jetzt geht es auch in Wertingen darum, den Verkehr zu entschleunigen und mehr Menschen zu ermutigen, das Auto öfter mal stehen zu lassen. Mehr Rad und Fußgänger sollen durch ein Konzept gefördert werden“, sagt Hurler. Laut Koalitionsvertrag sollen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung so angepasst werden, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden. Behörden und Kommunen sollen dementsprechend mehr Befugnisse eingeräumt werden. Bisher sei dem Auto bei Verkehrsplanungen der absolute Vorrang eingeräumt worden, erklärt Hurler. Das habe die Arbeit der Kommunen erschwert, zum Beispiel bei der Einführung von Tempo 30-Zonen oder Radfahrspuren. In Zukunft könnte dies erleichtert werden, hofft Hurler auf einen positiven Abschluss im Gesetzgebungs- und Änderungsverfahren.

Wertingens Arbeit im Bereich der Verkehrswende und des Klimaschutzes könnte beispielhaft im Landkreis sein, findet Hurler. Die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in den Arbeitskreisen sei ein Beispiel für basisdemokratisches Handeln. Gerade die Anregungen von unmittelbar Betroffenen im Bereich der Barrierefreiheit, Senioren, Wirtschaft, von Schulwegsicherheit oder Radverkehr sei eine wertvolle Ergänzung in den Arbeitskreisen zu den Beiträgen von Stadträten und Stadträtinnen aller Fraktionen und Mitgliedern aus der Verwaltung. Die gemeinsame Entwicklung von Ideen im Bereich der Verkehrswende und des Klimaschutzes sei durchaus ambitioniert, motiviere aber alle Beteiligten, sich für das Wohl der Stadt einzusetzen.

Hurler: Konzept muss auch umgesetzt werden

Beim Thema Verkehr erwartet die Stadtratsfraktion der Grünen - bestehend aus Peter Hurler, Jonas Ziegler und Hertha Stauch - nicht nur eine grundsätzliche Reduzierung der Geschwindigkeit im Stadtkern. Sondern auch bauliche Veränderungen wie Verkehrsinseln, Fußgängerüberwege oder Fahrradabstellplätze. Das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 sieht die Fraktion als Riesenaufgabe, die nur unter Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen und der örtlichen Wirtschaft zu erreichen sei. “Für alle muss sich eine Win-Win-Situation ergeben, zum Beispiel über Vergünstigungen beim Strompreis”, denkt Fraktionsvorsitzender Hurler. Noch in diesem Jahr sollen dem Stadtrat die in den Arbeitskreisen erarbeiteten Vorschläge vorgelegt werden. Wichtig sei, dass das erarbeitete Konzept umgesetzt werde. Hurler denkt, dass dabei eine Fachkraft, die der Verwaltung zuarbeitet und die Maßnahmen betreut, von großem Vorteil für die Stadt sein könnte. (AZ)