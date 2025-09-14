Gute Laune trotz Regenwetters

Trotz ungünstiger Wetterprognose folgten viele Wertinger Seniorinnen und Senioren der Einladung zum jährlichen Ganztagsausflug. Er führte die Gruppe zunächst in die markgräfliche Residenzstadt Ansbach, den Regierungssitz von Mittelfranken. Ausgangspunkt der Stadtführung war die etwas rätselhafte Reiterplastik „Anscavallo“, eine Reminiszenz an das Dragonerregiment Ansbachs und ein reizvoller Kontrast zur ehrwürdigen Residenz der Markgrafen zu Brandenburg-Ansbach. Da die Bevölkerung weitgehend evangelisch ist, gibt es im Stadtzentrum sogar zwei evangelische Kirchen, und nur ein Teilbereich von St. Gumbertus wird auch von Katholiken genutzt. Beeindruckend war dort besonders die etwas schaurige Fürstengruft der Markgrafen.

Beim Gang durch die malerischen Straßen der Innenstadt erfuhr man viel über die wechselvolle Geschichte der fränkischen Stadt, die erst seit 1806 zu Bayern gehört. Glücklicherweise blieb sie im 2. Weltkrieg nahezu unzerstört; auch die Synagoge wurde in der Reichspogromnacht zwar geschändet, aber verschont. Zwei Skulpturen erinnern an Kaspar Hauser, dem auch ein Museum gewidmet ist. Vorbei am hochherrschaftlichen Geburtshaus des Dichters August von Platen ging es schließlich ins Gasthaus „Zum Mohren“, wo man sich die berühmte Ansbacher Bratwurst und das fränkische Schäufele schmecken ließ.

Danach erfolgte die Weiterfahrt zum Brombachsee, einem künstlich angelegten Stausee im Süden Mittelfrankens und wurde erst im Jahr 2000 eingeweiht. Er dient neben dem Hochwasserschutz im Altmühltal vor allem der Wasserregulierung für das regenarme Nordbayern, ist aber gleichzeitig auch ein beliebtes Erholungsziel.

