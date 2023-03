Finanzielle Sorgen trüben die Freude über 40 Jahre Schullandheim Bliensbach

Plus Seit 40 Jahren lockt die Einrichtung Schülerinnen und Schüler nach Bliensbach. Die Finanzen waren immer knapp. Corona hat die Lage verschärft.

Die Freude über vierzig Jahre Schullandheim Bliensbach hält sich bei Nicole Heindel und Franz Miller in Grenzen. Zu schwer wiegen noch immer die Probleme, die Corona dem „Trägerverein Schullandheim Bliensbach“ eingebrockt hat. Heindel leitet seit 2008 das Haus, und Miller hat als Nachfolger von Hubert Götz 2019 nicht nur den Geschäftsführerposten des Heims übernommen, sondern auch noch 2021 Verena Bürkner als Vereinsvorsitzende abgelöst.