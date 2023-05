Häusler fordert sofortige Abschaffung der Erbschaftssteuer

Die Freien Wähler sind keine Fans der neuen Regelungen, wie in einer Veranstaltung mit vielen Zuhörerinnen und Zuhörern klar wurde.

Landtagsabgeordneter Johann Häusler ( Freie Wähler) rief, und viele, sehr viele kamen. Die Bestuhlung des Veranstaltungssaals im Wertinger Gasthof Bergfried reichte nicht aus, zusätzliche Sitzgelegenheiten wurden herbeigeschafft. Offensichtlich bewegen das Thema Erbschaftssteuer und die Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen Änderungen die Menschen. Häusler lud zu einer Veranstaltung seiner Landtagsfraktion ein mit dem Titel "Häusler fordert: Rote Karte für die Erbschaftssteuer!".

Freie Wähler sehen die Erbschaftssteuer als ungerecht an

Hauptreferent des Abends war Steuerberater Erwin Reichholf von der ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft in Augsburg. Landrat Markus Müller erwies sich selbst als Kenner der Materie, aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführer des schwäbischen Bauernverbandes und der damit verbundenen Betreuung von bäuerlichen Familienbetrieben. Er forderte alle auf, die sich für den Standort Bayern einsetzen, insbesondere für den Erhalt des Mittelstands und des Handwerks, gemeinsam in Berlin zu insistieren, die "unverantwortlichen" Änderungen zurückzunehmen und somit dem bayerischen Vorschlag zu folgen – am besten der Forderung von Johann Häusler, nach dem österreichischen Beispiel die Erbschaftssteuer abzuschaffen.

Steuerberater Erwin Reichholf hielt einen Vortrag zu vielen Details der genannten Steuern und ging dabei auch auf "Ungereimtheiten" der bestehenden Rechtslage ein. "Diese Steuer ist unsozial und ungerecht", stellte Häusler fest. Durch Änderungen bei der Bewertung sei der steuerliche Wert von Immobilien gerade in Ballungsräumen mit hohen Bodenrichtwerten stark angestiegen. Das führe dazu, dass viele Erben gezwungen seien, zu verkaufen. Reichholf berichtete von einem Fall, bei dem sich der steuerliche Wert eines Mietshauses in München seit 2010 von 2,5 auf über zwölf Millionen Euro erhöht hatte. Bei Verkäufen gingen die Zuschläge oft an große Wohnungsgesellschaften. "Dann kommt die Spirale von Sanierung und Mieterhöhung in Gang, und bestehende Mieter werden verdrängt", erklärte Häusler. "Der private Vermieter ist immer noch der sozialste Vermieter."

Finanzämter würden "sehr hoch" bewerten

Anhand von weiteren Einzelfällen erläuterte Erwin Reichholf, dass die Bewertung durch die Finanzämter "durchweg sehr hoch" angesetzt sei. In seinem Vortrag zeigte er anhand von Beispielen auf, wie die Neubewertung von Einfamilienhäusern zu großen ungerechten Härten führt. Steuererhöhungen von 30 bis zu 90 Prozent machten die Übernahme eines Erbes manchmal fast unmöglich.

Sein Tipp: "Steuerbescheide nie ohne Überprüfung akzeptieren, sondern mit eigenen Gutachten dagegenhalten." Der Gang zu einem zertifizierten Gutachter könne mehrere Zehntausend Euro sparen. Grundsätzlich riet Reichholf dazu, durch vorausschauende Schenkungen die Steuerfreibeträge auszunutzen und dabei Nießbrauch oder Wohnungsrecht verankern zu lassen. Das machte er auch bei den Antworten auf zahlreiche Fragen aus dem Publikum deutlich.

Freie Wähler: Länder sollen selbst entscheiden dürfen

Nach einer ausgiebigen Diskussion mit den Gästen machte Abgeordneter Johann Häusler in seinem Schlusswort deutlich, dass eine Erhöhung der Freibeträge, wie sie derzeit im Bund diskutiert werde, das Problem nicht lösen würde: "Deshalb wollen wir zumindest eine Länderöffnungsklausel." Zudem meinte er, dass jedes Bundesland selbst entscheiden können solle, ob es Erbschafts- und Schenkungssteuern erhebt. (AZ)