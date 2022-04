Wertingen

16:30 Uhr

Hahn Leonardo und seine Hühnerdamen wohnen am Wertinger Gymnasium

Plus Die Offene Ganztagsschule kümmert sich um fünf Hennen und einen Gockel. Das soll sowohl für die Tiere als auch für die Schülerinnen und Schüler schöne Effekte haben.

Von Brigitte Bunk

Ronja schwärmt: „Die sind so zutraulich, lassen sich streicheln und sogar in den Arm nehmen.“ Mohamed sagt begeistert: „Sie trauen fast allen Menschen.“ Dabei meinen die beiden die fünf Hühner und den Hahn, die ihre Heimat auf dem Areal des Gymnasiums Wertingen gefunden haben. Franziska freut sich, dass es mit den kleinen Gesellen nie langweilig wird. Nina ergänzt: „Nach kurzer Zeit, wenn man sie auf dem Arm hat, werden sie ganz ruhig und fangen an zu schnurren.“

