Handtaschenraub in Wertingen: Polizei schnappt den Täter schnell

Der 21-jährige Mann wurde den Polizeibeamten gestellt. Er hat einer 49-Jährigen in der Innenstadt die Tasche gewaltsam weggenommen.

Polizeierfolg in Wertingen: Am Donnerstag gegen 18 Uhr kam es zu einem Handtaschenraub in der Straße Kalteck in Wertingen. Die 49-jährige Geschädigte war zu Fuß auf dem Weg zu ihrem Auto, als der zunächst unbekannte Täter ihr die Handtasche gewaltsam entriss. Da die Geschädigte die Handtasche festhielt, stürzte sie zu Boden. Dem Täter gelang es schließlich die Handtasche an sich zu reißen und zu Fuß zu flüchten, so beschreibt es die Polizei.

Die Polizei kam zufällig in Wertingen vorbei

Polizeibeamte, die kurz darauf zufällig an der 49-Jährigen vorbei fuhren und von ihr auf den Raub aufmerksam gemacht wurden, leiteten eine sofortige Fahndung ein. Die Beamten entdeckten kurz darauf einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Durch das beherzte Eingreifen der Beamten konnte der 21-jährige Tatverdächtige schließlich zu Fuß gestellt werden. Die Handtasche hatte er bereits entsorgt und nur das Bargeld behalten.

Frau hat sich bei Überfall verletzt

Die Polizisten fanden das Diebesgut bei der Durchsuchung des Mannes auf. Die Handtasche konnte in einem Gebüsch in der Nähe aufgefunden werden. Die Geschädigte erlitt durch den Sturz Verletzungen an Hand, Schulter und Knien und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt. (pol)

