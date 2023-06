Handwerkstag in Wertingen: Dieses Holz ist eine Stütze für das Zusamtal

Holz Denzel feiert mit vielen Besucherinnen und Besuchern den 16. Handwerkertag und das 85. Firmenjubiläum. Es zeigen sich faszinierende Möglichkeiten für den Werkstoff Holz.

Wer in Wertingen vorbeifährt, sieht es schon von Weitem, das Firmenlogo von Holz Denzel. Doch was hinter dieser Firma steckt, zeigt sich beim 16. Handwerkertag, zu dem die Familie Denzel am Sonntag eingeladen hat. Die Firma Denzel als Holzlieferant für Handel, Handwerk und Industrie ist auch Ansprechpartner und Lieferant für Dämmstoffe, Türen und Bauelemente, Plattenwerkstoffe und vieles mehr.

Beim Handwerkertag trafen sich nun Geschäftspartner, Handwerker, Mitarbeiterinnen und Lieferanten zu einem regen Austausch. Christoph Denzel begrüßte dazu seine Gäste und bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei der Stadt Wertingen, deren Bürgermeister Willy Lehmeier anwesend war, und ebenso beim Landkreis Dillingen und dem anwesenden Landrat Markus Müller. Er betonte, dass es sich hier in der Region eben nicht nur gut wohnen, sondern auch gut arbeiten lässt.

Die Firma Denzel zeigt sich als ein engagiertes Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das bereits vor 25 Jahren dem Umweltpakt Bayerns beigetreten ist und dafür erst im April eine Auszeichnung in Gold für Umwelt- und Klimaschutz erhalten hat. Ende vergangenen Jahres hat sich die Firma der Initiative Qualitätssperrholz angeschlossen, um fairen Wettbewerb und Transparenz bei der Vermarktung zu gewährleisten. Zertifiziert im Qualitäts- und Umweltmanagement, Inhaber von PEFC- und FSC-Zertifikaten können sie den Nachweis erbringen, dass ihre Werkstoffe aus nachweislich nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

Bei Holz Denzel hat sich viel getan

Seit Gründung der Firma vor 85 Jahren beginnend mit Landwirtschaft, Mühle und Sägewerk hat sich viel getan und die Firma Denzel war stets innovativ und hat ihre Firma immer weiter ausgebaut. Das Firmengelände beträgt inzwischen rund 100.000 Quadratmeter, so viel wie 13 Fußballfelder. Drei Viertel der Grundfläche sind befestigt, das Gelände verfügt über rund 36.000 Quadratmeter überdachte Lagerfläche. Aktuell steht der Bau eines neuen Automatikflächenlagers auf zwei Ebenen an, das nicht nur die Logistik, sondern auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern soll. Die Investitionssumme für diese Maßnahme allein beläuft sich auf rund drei Millionen Euro. Was die Stromversorgung anbelangt, ist die Firma Denzel autark, hat sie doch bereits 2009 großflächig in Photovoltaik investiert.

Einen Holzengpass, so Christoph Denzel, gibt es nicht und sieht er auch künftig nicht. Lediglich das Lagerverhalten der Firmen habe sich geändert und auch die Bezugsquellen. Durch das 100-prozentige Embargo für Russland musste man sich neu orientieren. Sibirische Lärche kommt nun mal aus Russland. Dieses Holz importiert man nun nicht mehr, dafür gibt es Eukalyptusholz aus China als Substitution. Zudem wird inzwischen vermehrt die Möglichkeit genutzt, Holz zu modifizieren, und zwar über Hitze oder Alkohol, laut Aussage des Firmenchefs also umweltfreundlich.

Nägel verschwinden wie von Zauberhand im Holz

Landrat Markus Müller gratuliert anschließend noch für den Umweltpreis in Gold und übergibt an die Brüder Peter und Christoph ein kleines Präsent des Landkreises. Die Firma Denzel zähle nicht nur zu den Heimatmachern, sondern auch zu den Zukunftsmachern, die für unsere Region wichtig seien und gelte als Drehscheibe für den gesamten süddeutschen Raum für Handwerker. Und diese werden schließlich dringend benötigt, stellen laut Müller immerhin 17 Prozent der Unternehmen.

Auf dem Werksgelände findet zwischenzeitlich ein reger Austausch statt und die Partner sind sich einig, dass man hier mit der Firma Denzel einen der besten Leithändler für Holz an der Hand hat. Und auch bei den anwesenden Geschäftspartnern beziehungsweise Lieferanten zeigt sich, dass das Thema Nachhaltigkeit inzwischen einen immensen Stellenwert hat. So ist mit der Firma West Fraser, die seit über 25 Jahren mit Denzel zusammenarbeitet, der einzige Hersteller von OSB-Platten mit positiver Klimabilanz auf dem Gelände vertreten.

Auch die Firma Kebony mit Sitz in Norwegen ist hier vertreten und bietet nachhaltiges Holz für den Außenbereich. Die Firma Weltholz aus Bremen ist seit zehn Jahren Vertragspartner für Denzel. Hier zeigt sich der Werkstoff völlig neu: Nägel verschwinden wie aus Zauberhand völlig unsichtbar. Möglich macht dies ein vollkommen neues Verfahren. Das Material ist recycelt. Auch diese Firmenvertreter berichten von einem guten Lagerkontingent und sehen in Holz die Zukunft.