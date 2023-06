Hans Wertinger – ein Urenkel der Zusamstadt

Objekt des Monats Juni sind zwei Gemäldekopien eines Malers, dessen Vorfahren vermutlich in der Zusamstadt lebten. Nach ihm wurde eine Straße benannt.

Der Maler Hans Wertinger (1465/70-1533) war ein deutscher Zeichner, Maler und Glasmaler im Übergang von der Spätgotik zur Renaissance. Er steht in der Tradition der Donauschule. Nach ihm ist in der Zusamstadt Wertingen auch eine Straße benannt.

Hans Wertinger setzte die Menschen würdig in Szene

Hans Wertinger erhielt Aufträge von den bayerischen Herzögen in München und Landshut sowie von Bischof Philipp von Freising. 1518 wurde er in Landshut Hofmaler Ludwigs X. In seinen höfischen Porträts setzte er die Dargestellten vor weiter Landschaft würdig in Szene.

„Friedrich Pfalzgraf der Streyter“, eine Kopie des Gemäldes von Hans Wertinger, hängt im Wertinger Schloss. Foto: Cornelius Brandelik

Ihm ist in Wertingen eine eigene Straße gewidmet. Auch zwei Gemälde im Heimatmuseum weisen auf den Künstler hin. Es sind zwei Kopien. Engelbert Mareiser (1927–2014), ein Wertinger Bürger, hat die Hans-Wertinger-Kopien vor etwa dreißig Jahren in Auftrag gegeben und der Stadt gestiftet. Sie hängen im Gang vor den Verwaltungsbüros im zweiten Obergeschoss des Wertinger Schlosses. Es handelt sich dabei um zwei Porträts („Friedrich Pfalzgraf der Streyter“ und „Herzog Ludwig X.“).

Die Originale der Wertinger Kopien befinden sich im Bayerischen Nationalmuseum

Die Originale befinden sich im Bayerischen Nationalmuseum in München. Das Bildnis des Kurfürsten Friedrich I. des Streitbaren (1425-1476) entstand um 1515. Das Porträt wurde in Mischtechnik auf Erlenholz gemalt. Das Originalgemälde Herzog Ludwigs X. von Bayern-Landshut (1495-1545) wurde 1516 in Öl auf Fichtenholz gemalt.

Auch eine Kopie des Porträts „Herzog Ludwig X“ befindet sich im Wertinger Schloss. Foto: Cornelius Brandelik

Hans Wertinger – ein Sohn der Stadt Wertingen? Nein, Wertinger ist (vermutlich) geborener Landshuter. Aber sein Familienname deutet darauf hin, dass einer seiner Vorfahren in Wertingen beheimatet war. Er selbst also Urur…enkel der Stadt Wertingen ist. Grund genug, auf ihn in Wertingen hinzuweisen. Seine Bilder im Wertinger Rathaus sind somit Teil des Heimatmuseums der Stadt.

Immer wieder Girlanden auf den Werken von Hans Wertinger

Werke von Hans Wertinger finden sich beispielsweise in Freising im Diözesanmuseum („Kindermord von Bethlehem“), in Ingolstadt („Verkündigung“, bleiverglastes Kirchenfenster im Münster), in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum (Monats- und Jahreszeitenbilder), aber auch in London, New York und St. Petersburg. Seine Porträts sind meist oben von Girlanden gerahmt, dies ist auch bei den Wertinger Kopien der Fall.