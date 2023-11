Wertingen

Haushalt: Wertingen muss in den Sparstrumpf greifen

Wertingen hat sich für das nächste Jahr einiges vorgenommen und will kräftig investieren. Um die Ausgaben stemmen zu können, wird in den Sparstrumpf gegriffen.

Plus Wertingen will im nächsten Jahr 16 Millionen Euro investieren. Um das zu schaffen, werden die Rücklagen angegangen. Eine Entwicklung macht dabei Sorgen.

Von Elli Höchstätter

Der Sparstrumpf der Stadt Wertingen ist mit rund neun Millionen Euro gut gefüllt. Doch dieses Finanzpolster wird schmelzen, und zwar ordentlich. Um die geplanten Investitionen von 16 Millionen Euro im nächsten Jahr tätigen zu können, wird die Kommune auf diese Rücklagen zurückgreifen und voraussichtlich 7,3 Millionen Euro entnehmen. Diese Zahlen wurden bei der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrates genannt, als um den städtischen Etat für das nächste Jahr ging.

Wertingen hat sich für die nächsten Jahre einiges vorgenommen

Die Beratung des Haushalts ist in der Politik die „Königsdisziplin“ – egal ob auf kommunaler oder bundesweiter Ebene. Wie wichtig es ist, die Finanzlage im Griff zu haben, zeigt aktuell die Aufregung rund um die Sperre des Bundeshaushalts. Im Gegensatz zu den Turbulenzen in Berlin verliefen die Hausberatungen in Wertingen ohne große Probleme. Die Verantwortlichen der Zusamstadt hatten bereits früh ihre Hausaufgaben gemacht. Somit konnte schon jetzt der Haushalt für das nächste Jahr verabschiedet werden, und zwar einstimmig.

