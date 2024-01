Wertingen

vor 17 Min.

Heinz Gams lag die ganzheitliche Bildung am Herzen

Plus Der ehemalige Schulleiter des Wertinger Gymnasiums, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist, blieb bis zuletzt "seiner Schule" verbunden. Auch für die Erwachsenenbildung im Zusamtal setzte er sich ein.

Artikel anhören Shape

„Es ist ein wesentliches Anliegen der Schule, den jungen Menschen durch ein breit gefächertes Angebot die Möglichkeit zu geben, Fähigkeiten und Neigungen, Begabungen und besondere Stärken bei sich zu entdecken und weiterzuentwickeln“, vermerkte Heinz Gams, ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums Wertingen zu seiner Ruhestandsversetzung im Jahr 2001. Das Umsetzen dieses Anliegens prägte seine über 20-jährige Dienstzeit am Gymnasium Wertingen. Zum Jahresende 2023 ist Heinz Gams im Alter von 86 Jahren verstorben.

Nach dem Abitur studierte Heinz Gams in München

Wie die Verantwortlichen des Wertinger Gymnasiums in einer Pressemitteilung erklären, hat Heinz Gams nach seinem Abitur in Augsburg in München studiert und war im Anschluss an mehreren Augsburger Schulen als Lehrer für Englisch und Französisch sowie als Leiter des Schülerwohnheims am Bayernkolleg tätig. Mit einem Augenzwinkern konstatierte er rückblickend aber auch gerne, dass für ihn als Sudetendeutscher „Schwäbisch“ seine erste Fremdsprache war. Vor seiner Versetzung ans Gymnasium Wertingen leitete er als stellvertretender Schulleiter das Rudolf-Diesel-Gymnasium in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen