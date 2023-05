Wertingen

vor 48 Min.

Heiße Schlitten fahren beim Volksfest in Wertingen vor

Plus Sportwagen und US-Cars: Am Vatertag sind Old- und Youngtimer in der Zusamstadt zu sehen. Autofans kommen voll auf ihre Kosten.

Von Marion Buk-Kluger Artikel anhören Shape

"Wir haben dort hinten schon ein Wägelchen bewundert, das mein Mann früher gefahren hat“, erzählt Sybille Seiler. Die Rede ist von einem Audi 100 Coupé SC. „Da war ich 24“, erinnert sich ihr Mann Wilfried. Der 74-Jährige und seine Frau (59) sind zum US-Car und Sportwagen-Treffen des Wertinger Volksfestes gekommen, um die vielen Old- und Youngtimer zu bewundern, die von ihren Besitzern auf dem Parkplatz neben dem Festzelt präsentiert werden.

Sybille und Wilfried Seiler genossen in Wertingen den Anblick der Raritäten aus Blech.. Foto: Marion Buk-kluger

Gekommen sind auch viele Mitglieder des Vereins ACFA (American Car Friends Augsburg). Peter Auner etwa, der mit im Vorstand ist, präsentiert seinen Cadillac DeVille Cabrio aus dem Jahr 1963. Seit 2010 besitzt und fährt der 73-Jährige seine 60 Jahre alte Kutsche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen