Konzert bei Kaffee und Kuchen

Bei seinem Herbstkonzert bescherte das Akkordeonorchester Zusamtal im vollbesetzten Foyer der Stadthalle Wertingen dem Publikum nicht nur ein abwechslungsreiches Programm mit vielen bekannten Melodien, sondern auch ein wunderbares Kuchenbuffet. Unter der musikalischen Leitung von Stefanie Saule wurde das Konzert fulminant mit einem anspruchsvollen Medley des amerikanischen Komponisten Henry Mancini eröffnet.

Nach der Begrüßung von der Vorsitzenden Ulrike Pohl reichte diese das Mikrofon weiter an ihre Schwester, Birgit Sölch, die in charmant-lockerer Art die Moderation des Nachmittags übernahm und als nächstes Stück einen Beguine mit dem Namen „Bellavista“ ankündigte, gefolgt von „Over The Rainbow“ aus dem Musical „Der Zauberer von Oz“.

Die Truppe des Akkordeonorchesters Zusamtal. Foto: Aumiller

Eine Ensemble-Formation des Orchesters übernahm jetzt die Bühne und sorgte mit Titeln wie „Tico Tico“, dem bekannten Musette-Walzer „Sous le ciel de Paris“ und dem Tango Appassionado im Piazzolla-Stil für niveauvolle Akkordeonmusik. Viel Spaß bereitete auch der beschwingte Song von Bobby McFerrin „Dont worry, be happy“. Eine böhmische Polka war dann der ideale Übergangstitel zu einer volkstümlichen Einlage mit dem Duo Zwoierloi. Stefanie Saule und Andrea Aumiller spielten auf ihren Steirischen Harmonikas den Tiroler Holzhacker Marsch, den gefühlvollen Elfenhain-Walzer und einen Boarischen.

Im letzten Abschnitt des Konzertes war wieder das gesamte Orchester gefordert und interpretierte ein tolles Beatles-Potpourri. Danach gab Stefanie Saule den Taktstock weiter an Elvira Fink und tauschte mit ihr die Position am Akkordeon-Bass. Das nun folgende Medley von Helene Fischer war von Elvira Fink selbst arrangiert worden. Auch der Stevie-Wonder-Hit „I just called to say I love you“ und die „Gospel-Highlights” wurden von ihr dirigiert. Lang anhaltender Applaus eines begeisterten Publikums veranlasste das Orchester zu einer fetzigen Zugabe, bestehend aus Hits von den Les-Humphries-Singers.