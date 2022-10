Wertingen

Herzerfrischend, hintersinnig und selbstironisch

Plus Die Kabarettistin Martina Schwarzmann erzählt in der Stadthalle Wertingen von ihrem Alltag als Biobäuerin und vierfache Mutter. Das Publikum ist begeistert.

Es ist schon beeindruckend: Nach wenigen Minuten hat Martina Schwarzmann bei ihrem Auftritt in der Wertinger Stadthalle das Publikum im Griff. Die vielen Zuhörer und Zuhörerinnen hängen an ihren Lippen und warten gespannt auf den nächsten Lacher. Und schallendes Gelächter gibt es viel und oft an diesem Abend. Die 43-Jährige schafft es auf ihre unnachahmliche Weise, das alltägliche Leben mit viel Humor zu hinterfragen und zu beobachten. Dabei braucht es vermutlich schon bestimmte Gene oder Schilddrüsenfunktionen, wie sie selbst erklärt, um sich damit zu beschäftigen, was man aus einem "flach zammgfahrna, eitrockneten Frosch" alles machen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

