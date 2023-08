Wertingen

Hier entstehen neue Wohnungen in Wertingen

Die Baugenossenschaft errichtet in der Kanalstraße einen Wohnkomplex mit insgesamt zwölf Wohnungen.

Plus Die Nachfrage nach Wohnungen in der Zusamstadt ist nach wie vor hoch. Derzeit wird eifrig gebaut. Die Baugenossenschaft bietet dabei günstige Mietpreise an.

Von Taisia Matwejew

Am Frauenanger in Wertingen gab es in den vergangenen Jahren einige Baustellen. Der unübersehbare Wohnkomplex des Bauunternehmens Hack steht nun einzugsbereit und fertig da. Er ist 28 Meter lang, 15 Meter breit und neun Meter hoch. Darin enthalten sind neun Wohneinheiten, die vermietet werden. Dazu kommt ein reguläres Einfamilienhaus im rückwärtigen Bereich des Grundstücks.

Am Frauenanger in Wertingen steht ein neuer Wohnkomplex

Das große Wohngebäude soll außerdem mit einer Tiefgarage und einem Aufzug ausgestattet werden. Ursprünglich wäre sogar ein Pool für das Obergeschoss in Planung gewesen. Aufgrund von Anmerkungen aus der Nachbarschaft reduzierte der Bauherr die Größe des Wohnkomplexes.

