Hier wurde den Wertingern der Zahn gezogen

Das Objekt des Monats ist eine Steinplatte mit der Inschrift „Hermann Schraml, Dentist“. Mit ihr lassen sich die alten Berufsbezeichnungen Bader, Dentist und Zahnarzt veranschaulichen.

Die älteren Wertingerinnen und Wertinger erinnern sich vielleicht noch daran, dass es früher in der Pfarrgasse 7 eine Zahnarztpraxis gab. Ursprünglich betrieb der approbierte Bader und Dentist Paul Griesbauer (1874-1965) die Praxis. Als sich dessen Tochter Anni in den Schlosser Hermann Schraml (1909-1963) verliebte, stimmte der Vater einer Heirat nur unter der Bedingung zu, dass der künftige Schwiegersohn die Praxis übernimmt. Daraufhin begann Schraml eine Ausbildung zum Dentisten, einschließlich verschiedener Praktika in Augsburg. Nach bestandenen Prüfungen übernahm er die Praxis und heiratete 1936 Anni Griesbauer. So wurde aus dem ehemaligen Schlosser ein Dentist. Er wurde später jedoch eingezogen und war bis zum Kriegsende 1945 beim Militär.

Das Haus in der Pfarrgasse 7 von der Mühlgasse aus gesehen. Gut zu erkennen ist das „neue“ Schild „Zahnarzt H. Schraml“, das anstelle des alten montiert wurde. Foto: Inge Ortlieb

Erst danach konnte er seine Tätigkeit als Dentist wieder aufnehmen. Das Objekt des Monats Januar zeigt die Hinweistafel auf die Praxis in der Pfarrgasse 7. Sie wurde 2022 von Inge Ortlieb, geb. Schraml, dem Heimatmuseum übergeben, zusammen mit einer Biografie des Vaters. Die schwarze Steinplatte trägt die vergoldete Inschrift: Hermann Schraml, Dentist. Die Platte ist 50 Zentimeter breit, 32 Zentimeter hoch sowie zwei Zentimeter stark und besitzt die Inventarisationsnummer 34402_33-313. Sie war bis Anfang der 1950er-Jahre an der Fassade angebracht. 1952 änderte sich die Berufsbezeichnung.

Früher hieß es noch, man müsse zum "Dentist"

Aus "Dentist" wurde per Gesetz "Zahnarzt". So gibt die Hinweistafel heute Gelegenheit, sich über die Berufsbezeichnungen "Bader", "Dentist" und "Zahnarzt" Gedanken zu machen. Der Beruf des Baders ist seit dem Mittelalter bekannt. Die Bader sorgten für eine medizinische Grundversorgung vor allem auf dem Land. Dort gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein kaum studierte Ärzte. So war der Bader bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch für die Zahnbehandlung zuständig. Abgelöst wurde er in diesem Bereich durch den Dentisten. Für diesen Beruf entwickelten sich eigene Ausbildungsstätten ohne Universitätsstudium. Die Dentistenausbildung wurde 1952 in der Bundesrepublik Deutschland beendet. Von da an war für die Ausbildung ein Universitätsstudium Voraussetzung zur Ausübung des Berufes "Zahnarzt".

Steinplatte mit der Inschrift „Hermann Schraml, Dentist“. Foto: Cornelius Brandelik

Ein Erinnerungsstück an frühere Zeiten in Wertingen

Das Wertinger Heimatmuseum besitzt übrigens noch von einem anderen Dentisten ein Erinnerungsobjekt: Otto Guldner, der seine Praxis in der Schmiedgasse 4 hatte, gab 1934 einem seiner Patienten dessen drei gezogene Backenzähne in einem kleinen, ovalen, schmucken Pappbehältnis mit nach Hause. Das war wohl so üblich, denn das Behältnis trägt ein gedrucktes Etikett mit Anschrift und Telefon des Dentisten.