Hildegard Streubels Werke sind in der Bethlehemkirche zu sehen

Werke der Hausfrau und Künstlerin Hildegard Streubel wurden schon an verschiedenen Orten in der Region ausgestellt. Nun gibt es sie in Wertingen zu sehen.

Im evangelischen Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, wird um 10 Uhr in der Bethlehemkirche die Ausstellung von Hildegard Streubel eröffnet. Die Hausfrau und Künstlerin wurde 1947 in Rott bei Landsberg geboren. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Milchwirtschaftlich Technischen Assistentin und kam über Umwegen beruflich nach Wertingen. Schon in der Schule war zu erkennen, dass sie künstlerisch äußerst begabt war.

Deshalb begann sie nach der Geburt ihres ersten Sohnes diese Fähigkeit als Autodidaktin auszubauen. Von der Miniaturmalerei über Hinterglasmalerei kam sie später zur Aquarellmalerei. Auch hier sind manche Details nur mit der Lupe zu erkennen. Um sich weiterzubilden, hat sie immer wieder Malkurse belegt. Unter anderem zur Aktmalerei bei Oskar Dietrich. Später entdeckte sie auch die Seidenmalerei.

Streubels Werke werden sogar in die Schweiz geliefert

Immer wieder stellte sie ihre Arbeiten einem breiten Publikum vor, darunter viele Jahre in der Genossenschaftsbank Wertingen und im Wertinger Schloss. Aber auch in Augsburg, Rott, Meitingen und in der Galerie Balker Mühle in Leichlingen waren ihre Werke bereits zu sehen. Auftragsarbeiten waren unter anderem eine Stadtansicht von Dresden und kirchliche Motive, die bis in die Schweiz geliefert wurden.

In der Bethlehemkirche hat sie jahrzehntelang die Osterkerzen gestaltet. Die Ausstellung ist vom 2. Oktober bis 27. November in den Gemeinderäumen der Bethlehemkirche zu besichtigen. Zu Büroöffnungszeiten (Montag, 16 bis 18 Uhr; Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr), sonntags nach den Gottesdiensten sowie auf Anfrage sind die Räume geöffnet (Pfarramt Wertingen, Telefon 08272/9948780, E-Mail: pfarramt.wertingen@elkb.de). (AZ)