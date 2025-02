Hochwasser stellt Wertinger Feuerwehr vor große Herausforderungen

Auf ein ereignisreiches Jahr blickt die Freiwillige Feuerwehr Wertingen zurück. Und das liegt nicht nur an den Hochwasser-Einsätzen. Die Jahresversammlung im Gasthof Bergfried leitete letztmals Anna Kerber-Faul. Die langjährige Vorsitzende wird von einem neuen Vorsitzenden abgelöst.

In ihrem Bericht zählte Anna Kerber-Faul die vielen Aktivitäten 2024 auf. Besonders hob sie dabei den Vereinsausflug hervor, der nach Stuttgart ins Musical „Tarzan“ und ins Porschemuseum führte. Dazu machte man beim Stockschützenturnier mit und bewachte traditionell den Maibaum. Ein Kameradschaftsabend und die Teilnahme an der Schlossweihnacht rundeten das Programm ab. Zum Schluss dankte Anna Kerber-Faul für die 15 Jahre, davon elf Jahre als erste Vorsitzende, die sie im Vorstandsteam dabei sein durfte. „Es waren wunderbare Jahre, die ich nicht missen möchte.“

Der Feuerwehr gehören 70 Aktive und 13 Jugendliche an. In die Wehr neu aufgenommen wurden Lukas Dörle und Leo Bihlmayr. Kassiererin Angelika Haringer berichtete von einem soliden Kassenstand. Mithilfe von Spenden konnten die Hochwasserausrüstung für die Wehren der Stadt Wertingen aufgestockt und eine neue Drohne angeschafft werden.

Rudi Eser gab einen Rückblick auf seine bisher 18-jährige Kommandantentätigkeit. In seinem Bericht war das Hochwasser im Juni das große Thema. Was hier von den Aktiven geleistet wurde, sei „gewaltig“ gewesen. Nach dem Starkregenereignis 2021 hatte man angefangen, das Einsatzkonzept zu überarbeiten, so Eser. Vieles davon wurde für das Hochwasser 2024 herangezogen. Wer jetzt glaube, dass Pumpen und Fahrzeuge die Lösung sind, sei leider auf dem falschen Weg. „Hier müssen mehrere Maßnahmen ineinandergreifen – analog wie im vorbeugenden Brandschutz.“ Bauliche, organisatorische und abwehrende Maßnahmen seien erforderlich. Vieles sei bereits angestoßen, am Anlaufen oder auch schon umgesetzt worden.

Ein wichtiger Schritt war 2024 die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik aus dem Katastrophenschutzhaushalt der Stadt Wertingen. Dieses Einsatzmittel habe sich laut Eser in kürzester Zeit als wichtiges Fahrzeug herausgestellt und sei bereits fester Bestandteil der Alarmierungsplanung und -konzepte.

Der Jugendbericht von Martin Neumann zeigt auf, wie wichtig die Nachwuchsarbeit ist. Die alte Jugendgruppe konnte nach der abgeschlossenen Truppmannausbildung komplett in die aktive Wehr übernommen werden. Bei der Jugendwerbung im März konnte man weitere junge Leute begeistern.

Neu gewählt wurden auch die Kommandanten der Stützpunktfeuerwehr Wertingen. Das Bild zeigt (von links) Kreisbrandrat Frank Schmidt, zweiter stellvertretender Kommandant Robert Dippel, Kommandant Rudi Eser, erster stellvertretender Kommandant Johannes Friedrich und Bürgermeister Willy Lehmeier

Kommandant Eser ehrte mehrere Kameradinnen und Kameraden mit der Fluthelfer-Nadel 2024 des Freistaates Bayern. Ein großer Dank ging auch an die Firmen in der Stadt Wertingen, die ihre Mitarbeiter zum Feuerwehrdienst freistellen.

Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Willy Lehmeier, der sagte: „Bayern und die Kommunen wären ein Stück ärmer, wenn es die Feuerwehren nicht gäbe.“ Der Vorstand besteht nach geheimer Wahl künftig aus: Leif Richter (Vorsitzender), Lukas Dörle (zweiter Vorsitzender), Lea Färber (Kassiererin), Lars Richter (Schriftführer) sowie den Beisitzern Stefan Büller und Kilian Tochtermann. Als Kassenprüfer wurden Franz Reiter und Christian Bestle gewählt.

Mit großer Mehrheit wurden Rudi Eser als Kommandant und Johannes Friedrich als sein Stellvertreter wiedergewählt. Der bisher weitere Stellvertreter Moritz Link trat nicht mehr zur Wahl an. Zum Nachfolger wurde Robert Dippel bestimmt. Kreisbrandrat Frank Schmidt lobte die sehr starke Jugendgruppe und dankte für den Hochwassereinsatz. „Den Wertinger Bereich hat es sehr stark getroffen, hier hat alles sehr gut funktioniert.“