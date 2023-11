In Wertingen wird Auto beschädigt, in Höchstädt eine Werbetafel

Mit zwei Sachbeschädigungen in Wertingen und Höchstädt hat es die Polizeiinspektion Dillingen zu tun.

Bisher Unbekannte haben im Zeitraum vom vergangenen Freitagmorgen bis zum Dienstagmorgen im Wertinger Stadtgebiet mutwillig die linke Fahrzeugseite eines grauen Hyundai i30 zerkratzt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in Höchstädt. Bisher unbekannte Vandalen beschädigten laut Polizeibericht in der Nacht zum Dienstag in der Straße „Pfaffenmühle“ absichtlich die Beleuchtung einer Werbetafel und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)