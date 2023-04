Holetschek will in Wertingen ein "Vorreiterprojekt für Bayern"

Plus Vorschläge und Ideen für die Zukunft des WKrankenhauses wurden dem bayerischen Gesundheitsminister vorgestellt. Fließt bald das große Geld in Richtung der Klinik?

"Dran bleiben“, lauteten anerkennend die Worte des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek zum Abschluss seines Besuchs im Wertinger Krankenhaus. Der Minister informierte sich über Vorschläge, dort die geriatrische Versorgung der Menschen in der Region zu verbessern und zu bündeln.

Es wurde darüber gesprochen, mit einem Erweiterungsanbau direkt am Krankenhaus ein neues Langzeitpflegeheim mit unmittelbarem Zugang zur Klinik zu betreiben und dort auch die neue Pflegeschule entstehen zu lassen. Weiter ist vorgesehen, in dem Gebäudekomplex ein Zentrum für Altersmedizin mit Akutbehandlungen, Tagesklinik und Rehabilitation sowie stationärer und ambulanter Therapien einzurichten. Das bestehende Seniorenzentrum würde dann als Ruhesitz für Menschen mit niederschwelligem Pflegebedarf genutzt. Dadurch sei eine Rundumversorgung im Alter gewährleistet, lautete der Vorschlag. Die Ideen erarbeiteten die Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, Sonja Greschner, gemeinsam mit Chefärztin Dr. Martina Brielmaier sowie im Dialog mit Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und Pauline Wiesenmayer, der Leiterin des Seniorenzentrums St. Klara. Das Konzept könne nach den Vorstellungen aller Beteiligten durchaus Modellfunktion für ganz Bayern haben.