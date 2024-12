Ihle in Wertingen ist zurück im Bestandsgebäude

Noch fehlt das rote Logo an der Außenfassade. Doch die Zeit, in der die Backware der Ihle-Filiale in der Industriestraße in Wertingen aus einem Zelt heraus verkauft wurde, ist augenscheinlich vorbei. Nach der Renovierung, die das Juni-Hochwasser notwendig gemacht hatte, ist die Bäckereifiliale zurück in ihr Bestandsgebäude gezogen.

Ihle-Verkauf aus Zelt in Wertingen eingestellt

Bereits im Herbst hatte eine Vertreterin der Kette darüber informiert, dass die Filiale neu mit dem Gastrokonzept „Ihle Baker‘s“ an den Start gehen wird, das viele warme Gerichte im Angebot hat. Ganz abgeschlossen sind die Umbauarbeiten allerdings nicht. Das ist erkennbar an den Planen, die noch einen Teil des Sitzbereichs abtrennen.