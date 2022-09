Im Wertinger Repair-Café wird jetzt in 3D gedruckt

Der Rotary Club Dillingen hat dem Wertinger Repair-Café einen 3D-Drucker gesponsert. Das Hightechgerät könnte auf besondere Weise zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

Der Rotary-Club Dillingen hat dem Wertinger Repair-Café einen 3-D-Drucker gesponsert. Der wurde schon geliefert und soll im Herbst zum Einsatz kommen. Rund viermal im Jahr findet das Repair-Café im Wertinger Jugendhaus statt, das erste Treffen war am 27. Mai 2017. Warum das Konzept gut zum Thema Nachhaltigkeit passt? Denn das hat sich der Rotary-Club Dillingen auf die Fahnen geschrieben, wie Präsident Reinhold Hörmann bei der Begrüßung erklärte. Das erläuterten Dominik Baier, Joachim Keil und Tobias Kolb den Mitgliedern beim Treffen im Hotel Dillinger Hof.

Die Idee hatten Joachim Keil, damals Geschäftsführer des ASB, und der Wertinger Jugendpfleger Tobias Kolb, die sich, als sie einmal zusammensaßen, schnell einig waren: „Wir wollen Dinge wieder ganz machen, sie wertschätzen und Elektroschrott verhindern.“ Sie fanden Gleichgesinnte; Männer und Frauen, die sich zugetraut haben, Reparaturen durchzuführen. Wie Dominik Baier, der von klein auf fasziniert war von Elektronik und Computern.

Das große Ziel im Wertinger Repair-Café: Elektroschrott verhindern

So haben sich inzwischen elf Ehrenamtliche gefunden, die im Teamwork schaffen, rund 60 Prozent der mitgebrachten Dinge wieder instand zu setzen. Weitere sind willkommen. Fünf bis sieben sind bei jedem der Treffen vor Ort, die sich an fünf Stationen ans Werk machen – zusammen mit denjenigen, welche die Geräte bringen. Die Experten erinnern sich: „Als wir starteten, wussten wir, was wir können. Und wir wussten, die Leute kommen mit kaputten Geräten, die können wir nicht noch kaputter machen.“

Inzwischen haben sie viel dazugelernt. „Wir zeigen, wie Dinge oft einfach repariert werden können, damit sie nicht weggeworfen werden müssen“, erklärt Keil. Sie erklären auch, wie die Leute die Lebenszyklen von Geräten verlängern können. Zum Beispiel bei elektrischen Zahnbürsten. „Die werden oft tot geladen; wir bauen sie auseinander, neue Batterien rein, dann können die weitere vier bis fünf Jahre wieder verwendet werden.“ Manchen erklären sie auch die Handhabung ihres Geräts: „Das wäre sonst im Müll gelandet, weil die Menschen nicht in die Betriebsanleitung sehen“, zeigte sich Keil verwundert. Sie tauschen Akkus oder Displays von Handys aus, wenn die Leute die Ersatzteile mitbringen. Oder Lampen an Scheinwerfern von Autos. Für Textilreparaturen, zum Beispiel Reißverschlüsse einnähen, suchen sie noch Verstärkung.

Die Begeisterung der Ehrenamtlichen steckte auch die Rotarier an. Vielleicht wird der ein oder die andere ein Gerät finden, das er oder sie beim nächsten Repair-Café vorbeibringt und beim Reparieren gleich mithilft? Warum der 3-D-Drucker auf der Wunschliste der Mitarbeitenden im Repair-Café stand? „Wir scheitern, wenn wir keine Ersatzteile bekommen.“

3D-Druck könnte auf der Suche nach Ersatzteilen helfen

Aber oft gibt es Druckvorlagen im Internet und so können entsprechende Ersatzteile bis zum nächsten Treffen angefertigt werden. Das jeweils Zweite im Frühjahr und Herbst findet in der Regel sechs bis acht Wochen später statt, damit die Leute nicht länger warten müssen. Wichtig ist Tobias Kolb und Kollegen auch zu ergänzen, dass das Repair-Café mehr sein will als ein Ort, an dem man Dinge reparieren lassen kann: ein Treffpunkt, bei dem nette Unterhaltungen bei Kaffee und Kuchen schöne Stunden bescheren.

Was es aber nicht ist: eine Entsorgungsmöglichkeit für alte Gerätschaften. Wäre etwas tatsächlich kaputt, sei der Eigentümer selbst für die fachgerechte Entsorgung zuständig. Der Dillinger Rotary-Präsident Reinhold Hörmann und seine Mitglieder zeigten sich begeistert von den Ausführungen. Sie freuen sich schon darauf, den 3-D-Drucker baldmöglichst in Aktion zu erleben.