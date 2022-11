Wertingen

vor 36 Min.

In dieser Wertinger Unterkunft soll möglichst niemand wohnen

In der Obdachlosenunterkunft Bliensbach schlafen die Bewohner in Stockbetten.

Plus Es kommt immer wieder vor, dass Menschen in Wertingen auf ein schnelles Dach über dem Kopf angewiesen sind. Für sie gibt es nun die Obdachlosenunterkunft in Bliensbach.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Es gibt Tagesordnungspunkte bei Sitzungen, die besprechen Stadträte gern, weil es um Vorzeigeprojekte der Stadt geht. Und dann gibt es Tagesordnungspunkte wie den dritten der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrats. Allen Beteiligten war anzumerken, dass sie lieber über andere Themen gesprochen hätten. Aber es musste sein: Es ging um die Obdachlosenunterkunft im ersten Stock des Bliensbacher Bürgerhauses, die unlängst renoviert worden ist. Und konkret darum, was man denjenigen zumuten soll und kann, die darin untergebracht sind.

