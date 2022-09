In Gottmannshofen wird ein Stolperstein verlegt

Mit diesem Stein soll an das NS-Opfer Andreas Kratzer erinnert werden. Das Thema sorgt im Wertinger Stadtrat für eine emotionale und ausführliche Debatte samt Aufschrei.

Was für eine Debatte. Selten gab es im Wertinger Stadtrat derart viele Wortbeiträge wie am Mittwochabend. In der Sitzung wurde ein Thema besprochen, das viele emotional bewegte. Es ging um Andreas Kratzer, der am 17. Juni 1921 in Gottmannshofen geboren und 1940 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Dessen Nichte, die in Berlin lebt, hatte die Verantwortlichen in der Stadt gebeten, für ihren Onkel einen sogenannten Stolperstein zu errichten, um an dessen Schicksal zu erinnern. Die Nichte würde auch die Kosten für den Stolperstein in Höhe von rund 132 Euro übernehmen.

Stolpersteine gibt es in 21 Ländern in ganz Europa

HIntergrund: Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig zum Gedenken an NS-Opfer. Es sind Gedenktafeln aus Messing in der Größe von 96 auf 96 Millimeter. Diese werden in den Asphalt von Gehsteigen oder Plätzen eingelassen. In der Regel handelt es sich bei den Orten um den letzten freiwilligen Wohnort des Opfers. Die Stolpersteine erhalten eine kurze Inschrift mit Informationen zum Namen, Geburtsdatum und Schicksal. Es gibt sie mittlerweile in über 1250 Kommunen in 21 Ländern in ganz Europa.

Wertingens Stadtarchivar Johannes Mordstein hatte sich auf die Suche nach Informationen zu Andreas Kratzer gemacht. Keine leichte Aufgabe, wie er dem Stadtrat schildert. Viele Akten seien vernichtet worden und so musste Mordstein bei verschiedensten Stellen Nachforschungen anstellen. Er fand heraus, dass Andreas Kratzer in einem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen in der Alten Straße 8 in Gottmannshofen mit mehreren Geschwistern aufwuchs. Das ehemalige Haus gibt es heute nicht mehr. Im Alter von fünf Jahren wurde er von einem Ochsenfuhrwerk angefahren und so schwer verletzt, dass er in seinen geistigen Fähigkeiten stark eingeschränkt war. Laut dem damaligen Bezirksarzt entsprach seine geistige Entwicklung dem eines ein- bis zweijährigen Kindes. Da die Familie das Kind nicht ständig beaufsichtigen konnte, kam Andreas Kratzer in die Wohltätigkeits- und Pflegeanstalt Schweinspoint im heutigen Landkreis Donau-Ries. Dort lebte er bis zum 13. November 1940.

Andreas Kratzer ist ein Opfer des systematischen Massenmordes

An diesem Tag wurde er zusammen mit anderen Menschen mit Behinderung zunächst nach Günzburg und am 22. November 1940 nach Hartheim in Oberösterreich gebracht, wo er noch am gleichen Tag in der dortigen Tötungsanstalt ermordet wurde. Dies geschah im Rahmen der sogenannten T4-Aktion. Wie Mordstein erklärt, gehört Andreas Kratzer somit zu den mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen, die im Rahmen dieses systematischen Massenmords in Deutschland getötet wurden. Der Stadtarchivar berichtet auch davon, dass er mit den Angehörigen von Andreas Kratzer in Gottmannshofen gesprochen habe. Diese seien mit einem Gedenkzeichen einverstanden.

Mordstein erklärt aber auch, dass das Stolperstein-Projekt teilweise abgelehnt werde. Kritiker und Kritikerinnen stören sich daran, dass die Steine im Boden versenkt werden und später darauf sprichwörtlich mit Füßen herumgetreten werde. Aus diesem Grund gibt es einige andere Gedenkzeichen, beispielsweise in Augsburg. Wie Mordstein erläuterte, werden dort Erinnerungsbänder an Pfosten angebracht.

Der Stadtarchivar hatte auch herausgefunden, dass es sich bei Andreas Kratzer nicht um das einzige NS-Opfer aus dem heutigen Stadtgebiet von Wertingen handelt. Nach seinen vorläufigen Recherchen gibt es vermutlich neun weitere Opfer, die bei der T4-Aktion getötet wurden.

Stadträte und Stadträtinnen legen ihre Meinung dar

In der anschließenden Diskussion hatten die Stadträte viele Fragen und wollten ihre Sicht der Dinge darlegen. So wollte Josef Stuhler (CSU) wissen, ob die Steine ebenerdig, sprich plan verlegt werden. Mordstein erklärte, dass das Gedenkzeichen nur ein mentaler Stolperstein sein solle. Johann Bröll (CSW) vermutete, dass ein Stolperstein vermutlich eher akzeptiert werde als ein Gedenkband. Michael Humbauer (CSW) befürchtete sogar, dass die Gedenkbänder eher verschandelt oder zugeklebt werden könnten. Hertha Stauch (B'90/Grüne) sprach sich für die Verlegung von Stolpersteinen aus.

Sie überzeugt die symbolische Bedeutung, dass man diesen gedanklich über das "düsterste Kapitel unserer Geschichte" stolpere. Franz Stephan (CSW), der ein Interview mit Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, gehört hatte, erinnert daran, dass diese die Stolpersteine als Gedenkzeichen ablehne. Eine völlig andere Meinung vertrat Peter Seefried (BIW). Er gab zu bedenken, dass dies alles schon lange her sei. "Manche Sachen müsse man auch ruhen lassen", sagt er. Dafür erntete er den einen oder anderen entsetzten Aufschrei und stand mit seiner Ansicht im Stadtrat sichtlich alleine da.

Liste der T4-Opfer aus Wertingen soll erstellt werden

Bürgermeister Willy Lehmeier erklärte daraufhin, dass "wir gerade in Europa etwas erleben, was wir uns nicht hätten vorstellen können". Er sagte, es sei geboten, Erinnerungsarbeit zu leisten, unabhängig davon, wie lange das Geschehene zurückliege. Auch Otto Horntrich (SPD) betonte, man dürfe diese Verbrechen nicht vergessen.

Bei der Abstimmung sprach sich die Mehrheit des Stadtrates schließlich mit 13:6 Stimmen für die Stolpersteine und somit gegen die Erinnerungsbänder aus. Diese können somit künftig auf öffentlichem Grund verlegt werden. Somit kann auch der Stein für Andreas Kratzer in Gottmannshofen realisiert werden. Außerdem wurde beschlossen, eine möglichst vollständige Liste der T4-Opfer zu erstellen.