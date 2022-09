Wertingen

12:00 Uhr

In Wertingen entstehen neue Mehrfamilienhäuser

Plus Der Bauboom in der Region hält an - in Geratshofen soll etwas ein Haus mit sechs Wohnungen entstehen. Im städtischen Ausschuss geht es auch um Strommasten.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

In Wertingen wird weiterhin fleißig gebaut – trotz steigender Preise. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich. In dieser wurden die Bauanträge und Voranfragen bekannt gegeben, die an das Landratsamt weitergeleitet werden oder im Freistellungsverfahren laufen. Stadtbaumeister Anton Fink zählte dabei unter anderem auch die Pläne für zwei Mehrfamilienhäuser auf. So lag dem Gremium die Bauvoranfrage für ein Dreifamilienhaus mit Tiefgarage am Ebersberg vor. Die Pläne wurden laut Fink zur Prüfung ans Landratsamt weitergereicht. Konkreter ist ein Bauvorhaben in Geratshofen. Dort soll in der Hubertusstraße ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen entstehen. Da alle Vorgaben des Bebauungsplanes eingehalten werden, kann dieses Projekt im Freistellungsverfahren laufen und somit schneller realisiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen