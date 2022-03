In Wertingen finden kaputte Geräte ein zweites Leben

Plus Nachhaltigkeit Bevor der defekte Föhn zum Ballast wird, kann man ihn ins Repair-Café Wertingen bringen. Dessen Betreiber haben noch einige Vorhaben und Wünsche – zum Beispiel einen 3D-Drucker. Am Samstag ist es geöffnet.

In der Fastenzeit geht es oft vorrangig um Gewichtsverlust. In unserer Serie „Ballast“ soll es aber um mehr gehen. Schließlich belasten uns oft nicht nur ein paar Kilos mehr, sondern Sorgen, Probleme – eben auch seelischer Ballast. Dazu zählen auch kaputte Dinge, bei denen man nicht weiß, ob man sie guten Gewissens entsorgen kann.