Wertingen

In Wertingen gibt es einen neuen Laden

Hannes Wagner hat in der Hauptstraße in Wertingen einen Laden eröffnet. In dem Fotoatelier macht er einmal wöchentlich auch Passfotos.

Plus Hannes Wagner geht mit seinem Atelier in der Hauptstraße einen ungewöhnlichen Weg zur Selbstständigkeit. Der 21-Jährige will jungen Schwung in die Stadt bringen.

Von Elli Höchstätter

Jung, engagiert, begeistert. Mit diesen drei Wörtern könnte man Hannes Wagner grob umschreiben. Doch allein diese Begriffe reichen nicht. Der 21-Jährige, der in Wertingen sein eigenes Geschäft „foto.hw“ eröffnet hat, ist einer, der gerne Leute trifft, sich austauscht, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen.

Hannes Wagner ist mit seinem Fotoatelier in einen kleinen, rund 50 Quadratmeter großen Laden in der Hauptstraße in Wertingen gezogen. Dieser liegt in der Nähe des mittlerweile geschlossenen Cafés Madlon. Zuvor war hier das Cottage zu finden, in dem man mehr als vier Jahre lang Bekleidung, Deko und Geschenke kaufen konnte. Wagner hat die Räumlichkeiten angemietet, weil er „Präsenz zeigen“ und frischen Wind in die Stadt bringen will. Um aktiv etwas zu bewegen, ist er auch der Wirtschaftsvereinigung beigetreten.

