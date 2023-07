In Wertingen gibt es einen Vortrag rund um deutsches Radio

Im Wertinger Radiomuseum wird der Aufstieg und der Niedergang von Radiofirmen beleuchtet. Dazu gibt es interessante Fakten und Hintergrundwissen.

Reinhold Mayr aus Deiningen, seit vielen Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter im Wertinger Radiomuseum und Spezialist für Tonbänder (bevorzugt Revox), hält am Sonntag, 16. Juli. um 15 Uhr, im Radio- und Telefonmuseum in Wertingen, in der Fère-Straße 1, einen Vortrag zum Thema: "Deutsche Radiofirmen – eine Weltwirtschaft entsteht!” Der Vortrag findet im Rahmen der Vortragsreihe “1923 – 2023 - 100 Jahre Radio” statt.

Beim Vortrag im Radiomuseum Wertingen geht es auch um Schwarzhörer

Hintergrund: Die enorme Beliebtheit des Mediums "Radio" führt ab 1923 zur Gründung vieler Firmen mit dem Produktionsschwerpunkt von Radios und Zubehör. Ab 1942 war für viele Schluss. Nach 1945 gab es im Vergleich zu vorher deutlich weniger Hersteller. Die bekanntesten: SABA; Siemens; Braun, Kuba, Telefunken, Grundig, Metz, Blaupunkt, Schaub-Lorenz, Philips, Wega sind nur einige davon. Am 1. Dezember 1923 gibt es ganze 467 zahlende Rundfunkteilnehmer in Deutschland. „Zaungäste“, Schwarzhörer, gibt es dafür schon reichlich. Bis zum 31. Dezember 1924 wurden 584.749 Rundfunkgenehmigungen erteilt. 73 Firmen liefern in Deutschland zugelassene Apparate und Teile. Mayrs Vortrag beleuchtet den Niedergang dieses Industriezweiges.

Das sind die Öffnungszeiten des Radio- und Telefonmuseums in Wertingen

Das Radio- und Telefonmuseum ist jeden dritten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Hier werden in sechs Räumen rund 600 Exponate, darunter Grammolas, Grammophone, Radiodetektoren, Röhrenradios, Musik–Fernsehtruhen, Tonbänder, drei Musikboxen, Schallplatten und vieles anderes präsentiert und vorgeführt. Auf mehreren Schwarzweiß-Fernsehern läuft alte Fernsehwerbung. Im Telefonmuseum, das dem Radiomuseum angegliedert ist, stammen von den 158 Exponaten 62 aus der „Postlerhütte Ausgburg“ (ehemalige Telekommitarbeiter), darunter der älteste Telefonapparat aus dem Jahre 1898 bis 1980. Über einen Hebdrehwähler sind Wählscheibentelefone aus den unterschiedlichen Baureihen miteinander verbunden. Drei Fernschreiber sind noch in Betrieb und mit dem Wetterdienst verbunden. (AZ)

