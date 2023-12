In Wertingen gibt es noch über zehn Giebelkreuze

Das Heimatmuseum in Wertingen präsentiert wieder ein Objekt des Monats. Dieses Mal ist es eine Zierde, die man nur sieht, wenn man den Blick hebt.

In Wertingen gibt es insgesamt noch über zehn Giebelkreuze. Sie wurden an der Giebelspitze aufgestellt, sind aus Metall und oft blattvergoldet. Man vertraute das Haus dem Schutz Gottes an.

Das Giebelkreuz in der Schulstraße in Wertingen wurde erneuert

Das Kreuz in der Schulstraße 15 wurde vor einiger Zeit erneuert. Die wenigsten Wertinger werden es bemerkt haben. Denn wer betrachtet schon die Giebelspitze oder das Dach eines Hauses? Der Besitzer Michel Mörz hat das alte vom Wetter angegriffenen Kreuz durch ein neues ersetzen lassen. Das alte Kreuz war wohl seit 1907, als das Haus gebaut wurde, auf dem Dach.

Das neue Giebelkreuz in der Schulstraße in Wertingen vor der Montage. Foto: (Michel Mörz

Spenglermeister Daniel Kastner aus Steinekirch hat das neue Kreuz aus Kupfer gefertigt. Er orientierte sich dabei an der Form des alten Kreuzes. Der Corpus dazu stammt von Winfried Schwarz (Inhaber der Firma Metallbau Schwarz in Geratshofen), dem Großvater des jetzigen Besitzers. Schwarz goss den Corpus aus Messing. Das alte Kreuz, Objekt des Monats Dezember, kam Mitte des Jahres 2023 ins Heimatmuseum und wird dort im Depot aufbewahrt.