In Wertingen öffnet die erste Kaffeerösterei im Landkreis

Plus Jahrzehntelang schmeckte Norbert Ronecker kein einziger Kaffee. Bis er im Urlaub auf einen ganz Speziellen stieß. Heute plant er neben der Rösterei sogar ein Café.

Sie ist mit Kaffee aufgewachsen. Er hat ihn lange abgelehnt. Bis er im Urlaub eine kleine Kaffeespezialitätenrösterei und einen Kaffee entdeckte, der ihn faszinierte. Demnächst eröffnen Norbert Ronecker und seine Frau Sigrid ihre eigene Kaffeerösterei, das LOT 21, in Wertingen. Dazwischen liegen fünf Jahre intensives Forschen, Schmecken und Ausloten, welcher besondere Geschmack wie aus welcher Bohne wann herauszuholen ist. Und das Entwickeln geht weiter, mit jeder Ernte, jedem Röstvorgang und jeder Rückmeldung.